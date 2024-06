L'Ukraine réagit et se relance

Roman Yaremchuk a délivré les siens à la 80e grâce à un superbe enchaînement.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L’Ukraine devait réagir après sa lourde, et méritée, défaite 3-0 face à une flamboyante Roumanie en ouverture de compétition. Cela a été chose faite, malgré un début de match très hésitant, les Ukrainiens renversant une équipe slovaque qui a faibli au fur et à mesure de la rencontre. Le but vainqueur a été inscrit à la 82e par Roman Yaremchuk, l’attaquant de Valence, et il restera longtemps dans les mémoires des spectatrices et spectateurs présents à Düsseldorf ce vendredi dans ce stade fait pour le football et les émotions. Entré en jeu peu avant, le numéro 9 de la Zbirna a réceptionné un bon ballon en profondeur de Mikola Shaparenko, l'a controlé d’une touche de balle exquise et a pu le glisser au bon endroit d’un petit ballon bien senti. Un but absolument merveilleux de technique, avec une sensibilité chirurgicale.

Voilà donc les Ukrainiens complètement relancés dans ce groupe, alors qu’ils doivent encore affronter la Belgique. Les Slovaques, eux, avaient l’occasion de valider leur qualification, même avec un point, qui les aurait mis dans les mêmes dispositions que la Suisse, mais ils devront aller le chercher face à la Roumanie lors de la dernière rencontre.

Bousculés, les Ukrainiens réagissent

La Slovaquie, sur la lancée de son succès face aux Diables Rouges, a pourtant pris le meilleur départ dans ce match, dominant complètement une équipe d’Ukraine apathique. Malgré l’énorme soutien de leurs supporters, qui étaient largement plus de 15’000 ce vendredi à Düsseldorf, Sergeï Rebrov et ses joueurs ont passé vingt premières minutes très compliquées, logiquement sanctionnées à la 17e par un but d’Ivan Schranz, un joueur que les défenseurs du Servette FC connaissent bien.

L’ailier du Slavia Prague a en effet marqué contre le club genevois cette saison en Europa League lors de la victoire 4-0 du club tchèque à domicile et, ce vendredi, il a ouvert la marque sur un centre de Lukas Haraslin, l’autre ailier, qui évolue lui au… Sparta Prague! Rivaux toute l’année, mais décisifs sous le maillot de la sélection, les deux Slovaques ont fait très mal à la Zbirna en première période.

Pris de vitesse, dominés techniquement, les Ukrainiens ont cependant très bien réagi après l’ouverture du score, devenant la meilleure équipe sur le terrain au fur et à mesure que le match avançait. S’ils ne sont pas parvenus à égaliser avant la pause, ils l’ont fait dès la 53e grâce à Mikola Shaparenko, bien servi par Oleksandr Zinchenko.

Un groupe des plus indécis

Les Ukrainiens, rassurés sur leurs capacités et sur leur véritable niveau, ont livré une belle deuxième période et donc pris l’avantage, de manière tout à fait méritée, grâce à Roman Yaremchuk, lequel avait pris la place d’un Artem Dovbyk globalement assez décevant. La Slovaquie, elle, n’a pas su mettre en fin de match la même intensité et la même justesse technique qu’en début de rencontre et voit donc l’Ukraine revenir à sa hauteur dans ce groupe avec trois points.

Les Slovaques termineront face à la Roumanie, on l’a dit, tandis que l’Ukraine affrontera la Belgique. Diables Rouges et Tricolorii s’affrontent samedi à Cologne (21h) pour y voir encore un peu plus clair dans ce groupe... ou pas. Les Belges vont en effet tout faire pour que les quatre équipes se retrouvent à trois points avant le coup d’envoi de la dernière journée, ce qui promettrait un suspense fou mercredi! Les Roumains, eux, ont l'occasion de déjà plier l'affaire en leur faveur.