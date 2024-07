Kylian Mbappé chambre Jan Vertonghen après son but contre son camp

Après l'autogoal de Jan Vertonghen, Kylian Mbappé est allé chambrer le défenseur belge.

Blick Sport

Le huitième de finale entre la France et la Belgique n'a pas répondu aux attentes sur le plan du spectacle. Cela n'a pas empêché les Bleus de s'imposer 1-0 grâce à un but contre son camp de Jan Vertonghen, et de s'offrir ainsi le droit de disputer un quart de finale face au Portugal, vainqueur aux tirs au but de la Slovénie plus tard dans la soirée.

Mais après le match, ce n'est pas tant l'autogoal qui a fait les gros titres, mais plutôt l'attitude de Kylian Mbappé. Car après le but, le capitaine français n'est pas allé directement célébrer avec ses coéquipiers, préférant courir en direction du défenseur pour lui crier quelque chose. Mais que lui a-t-il dit exactement? Personne ne le sait.

Pluie de critiques

Plus tôt dans la partie, un contact a eu lieu entre Vertonghen et Mbappé, le Belge ayant stoppé une percée de l'attaquant français. Un choc qui n'a pas été sanctionné d'un pénalty par l'arbitre. Faut-il dès lors voir la provocation de Mbappé comme une vengeance?

Sur les réseaux sociaux, une pluie de critiques s'est abattue sur l'attaquant français, qui s'est vu reprocher un comportement non-professionnel. Certaines voix se sont même élevées pour demander une enquête de la part de l'UEFA.