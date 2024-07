Aymeric Laporte: «Si on bat l'Allemagne, il faudra la fermer»

1/4 Pour Jens Lehmann, l'Espagne est «une équipe d’enfants».

Blick Sport

Une polémique enfle en Espagne à quelques heures du choc tant attendu entre l'Espagne et l'Allemagne (18h) en quarts de finale de l'Euro. Son noyau? Les propos de Jens Lehmann, ancien international allemand et joueur d'Arsenal et de Schalke notamment, au sujet de l'équipe de Luis De La Fuente. «Sur un plan technique, ils sont sans doute meilleurs que nous, mais c’est une petite équipe et ils sont inexpérimentés. C’est une équipe d’enfants. Ils ont de très jeunes joueurs, mais sans expérience internationale.»

De quoi faire réagir au pays des champions du monde 2010 et triple vainqueurs de l'Euro (1964, 2008 et 2012), mais aussi les joueurs présents en Allemagne, lesquels se sont montrés les plus convaincants depuis le début du tournoi. «Nous n’écoutons personne, nous montrerons ce que nous sommes sur le terrain. Il n’aide pas l’Allemagne, il nous aide nous. Le mieux, c’est de ne rien dire, estime Lamine Yamal, 16 ans, l'une des pépites de la Roja. Nous verrons si nous sommes petits et innocents.»

«Si nous les battons, il faudra la fermer»

De son côté, Aymeric Laporte descelle même du positif dans ces critiques. «Ce n’est pas mauvais pour nous, je pense même que ça nous favorise. Cela signifie que si nous les battons, il faudra la fermer. Ce n’est pas grave», lui a répondu le défenseur central espagnol sur les ondes d'Onda Cero.

La rencontre que nombreux voient comme étant la «la finale avant l'heure» est ainsi lancée. Espérons pour Jens Lehmann qu'il n'ait pas à regretter ses paroles en allant de coucher vendredi soir.