Qui sera le meilleur buteur de l'Euro 2024?

1/5 Qui remportera la course au titre de meilleur buteur cette année? Lors du dernier Euro, Cristiano Ronaldo a eu besoin de 5 buts et d'une passe décisive pour remporter le titre. Mais cette année, les passes décisives et le temps de jeu ne seront plus pris en compte.

Laura Erni

L'Euro 2024 approche de son apogée et la course au titre de meilleur buteur promet d'être passionnante. Avec trois buts chacun, l'Anglais Harry Kane et l'Espagnol Dani Olmo sont en tête du classement des buteurs. Il convient de noter que cette marque a déjà suffi deux fois dans l'histoire du championnat d'Europe pour remporter la distinction tant convoitée.

Avant la finale du championnat d'Europe de cette année, plusieurs joueurs ont encore des chances de remporter la couronne de meilleur buteur. Kane et Olmo sont certes en tête, mais d'autres joueurs ont encore la possibilité de les dépasser, ou du moins de se mettre à égalité, grâce à une forte présence et une frénésie de buts. Ils sont suivis de près par Fabian Ruiz (Espagne) et Jude Bellingham (Angleterre), qui ont chacun marqué deux buts.

Fait nouveau cette année: si plusieurs joueurs ont marqué le même nombre de buts, le vainqueur ne sera plus déterminé par le nombre de passes décisives et par le temps de jeu le plus court, comme cela était le cas auparavant. En lieu et place, les joueurs ayant inscrit le même nombre de réussites seront à égalité. Dani Olmo ne peut donc plus compter sur ses deux passes décisives pour tenter de passer l'épaule.

Voici un aperçu des meilleurs buteurs de l'Euro depuis 1992:

Euro 2020

Cristiano Ronaldo (Portugal): 5 buts et une passe décisive

Euro 2016

Antoine Griezmann (France): 6 buts

Euro 2012

Fernando Torres (Espagne): 3 buts, une passe décisive, et moins de temps de jeu

Euro 2008

David Villa (Espagne): 4 buts

Euro 2004

Milan Baros (République tchèque): 5 buts

Euro 2000

Patrick Kluivert (Pays-Bas) et Savo Milošević (Yougoslavie): 5 buts

Euro 1996

Alan Shearer (Angleterre): 5 buts

Euro 1992

Henrik Larsen (Danemark), Karl-Heinz Riedle (Allemagne), Dennis Bergkamp (Pays-Bas) et Thomas Brolin (Suède): 3 buts

L'Euro de cette année promet donc une lutte passionnante pour le titre de meilleur buteur. Reste à savoir si Kane ou Olmo triompheront, ou si un autre joueur frappera à la dernière seconde. Mais une chose est sûre: les fans de football peuvent s'attendre à une finale captivante.