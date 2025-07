Lia Wälti a le sourire, à quelques heures du match. La capitaine sera-t-elle sur le terrain mercredi? Le suspense est encore entier. Photo: UEFA via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pia Sundhage bluffe-t-elle? Ou est-elle encore dans l'incertitude? Mardi, à un peu plus de vingt-quatre heures d'affronter la Norvège (mercredi à 21h), la sélectionneure de l'équipe de Suisse a en tout cas affirmé qu'elle ne savait pas si Lia Wälti allait jouer ou non. «C'est une question compliquée. Est-ce qu'on met notre meilleur onze dès ce premier match, et Lia en fait à coup sûr partie? Ou est-ce qu'on lui donne encore quelques jours pour être tout à fait en forme? Je dois encore réfléchir avec mon staff, mais la réponse n'est pas évidente», a assuré Pia Sundhage devant la presse suisse et internationale au Parc Saint-Jacques.

Le problème est connu: la capitaine de l'équipe de Suisse souffre du genou et s'est lancée dans une course contre la montre depuis plusieurs jours, avec, dans son viseur, le fait d'entrer en premier sur la pelouse du Parc Saint-Jacques, brassard au bras, devant 30'000 spectatrices et spectateurs. Et visiblement elle a très envie de vivre ce moment, quitte à serrer un peu les dents.

Noemi Ivelj a été plus qu'à la hauteur

«Je me sens bien. Si ma blessure avait été plus grave, on aurait dû prendre une décision et j'aurais dû déclarer forfait pour le tournoi, mais ce n'est pas le cas. Le choix de me faire jouer ou non mercredi revient à notre entraîneure». a-t-elle assuré. Alors qu'elle n'a pas participé au joli succès face à la République Tchèque (4-1), ayant été parfaitement remplacée par la jeune Noemi Ivelj, la Bernoise admet que regarder ses coéquipières depuis les tribunes n'a pas été simple.

«Cette incertitude n'est pas simple, c'est sûr. On veut toutes participer à un grand tournoi et faire partie de l'aventure, mais j'ai assez d'expérience maintenant, je peux me gérer. J'ai travaillé ce que je pouvais faire, je suis positive et heureuse d'être là. J'apprécie le moment», a expliqué la milieu de terrain d'Arsenal, désormais âgée de 32 ans et forte de 127 sélections.

Un trio qui performe à mi-terrain

Lia Wälti le sait bien: son statut dans l'équipe est important, elle est la capitaine, mais elle a aussi assez de lucidité pour constater d'elle-même que son début d'année a été insuffisant avec la Nati et qu'une jeune génération talentueuse est en train d'émerger. Fait-elle encore aujourd'hui vraiment partie du meilleur trio de l'équipe de Suisse à mi-terrain? Smilla Vallotto, Noemi Ivelj et Géraldine Reuteler forment une sacrée concurrence, dynamique et enthousiasmante, mais l'expérimentée Lia Wälti veut prouver qu'elle demeure une joueuse d'exception pour le niveau suisse.

Quand la décision sera-t-elle prise?

Pia Sundhage, en tout cas, la considère toujours comme telle. «Lia court douze kilomètres par match, elle est une leader naturelle et une joueuse importante pour nous. Elle appartient à l'équipe-titulaire», a détaillé la Suédoise, sans aucune ambiguïté. Alors, l'emblématique numéro 13 de la Nati aura-t-elle l'honneur de sortir en premier du tunnel du Parc Saint-Jacques ce mercredi soir? La réponse tombera une heure avant le coup d'envoi. Mais la principale intéressée le saura bien avant, dès la causerie. Ou même avant si Pia Sundhage la prend à part pour échanger avec sa capitaine et lui faire part de son ressenti. Le bluff fait aussi partie de la préparation d'un match, que ce soit pour induire les journalistes ou l'équipe adverse en erreur.