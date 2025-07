«L'Angleterre n'abandonne jamais»

Grâce à une égalisation au bout du temps additionnel et d'un penalty en prolongations, l'Angleterre a écarté l'Italie et pourra défendre son titre dimanche, lors de la finale de l'Euro. Retour sur une soirée forte en émotions avec les actrices du match.

Sarina Wiegman (en blanc) enlace Michelle Agyemang, qui a inscrit l'égalisation. Photo: UEFA via Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Lors de la conférence de presse après l'incroyable quart de finale face à la Suède, la sélectionneure de l'Angleterre Sarina Wiegman l'avait avoué: oui, plusieurs fois dans la rencontre (4-5, pour être plus précis), elle a pensé que son équipe allait être éliminée de l'Euro. De telles pensées lui ont-elles également traversé l'esprit lorsque son équipe était menée une grande partie de la demi-finale face à l'Italie, avant d'égaliser au bout du temps additionnel et de l'emporter en prolongations? «À la 88e minute, je me suis dit: 'Il faudrait qu'on marque, sinon on sera dans un vol demain matin.' Puis, quand j'ai vu 7 minutes de temps additionnel, je me suis dit qu'on allait encore se procurer une occasion.»

Celle-ci est venue, du pied de Michelle Agyemang, qui n'a pas tremblé au moment de mettre la balle au fond des buts et d'envoyer tout le monde en prolongations. «Elle a quelque chose de spécial, a salué Sarina Wiegman. Elle a un magnifique futur si elle continue comme ça.» De beaux mots pour celle qui a sauvé l'Angleterre de l'élimination.

«Tellement d'énergie»

Encore une fois, les Lionesses étaient au bord du gouffre. Et pourtant, elles ont réussi à s'en sortir de manière presque miraculeuse et à arracher les prolongations. Pour la deuxième fois de rang, après avoir été menées de deux buts face à la Suède au tour précédent. «Il y a tellement d'énergie de la part de tout le monde, s'exclame fièrement Sarina Wiegman. Nous n'abandonnons jamais et nous savons que jusqu'au coup de sifflet final, nous avons une chance de marquer.»

Pour la sélectionneure, la force de son équipe est également que chaque joueuse a une utilité bien définie. «Chacune a un rôle qui lui a été attribué et nous essayons d'être le plus transparent à ce sujet», souligne-t-elle. Une recette qui fonctionne pour l'Angleterre dans cet Euro pour l'instant, même si la ligne semble très fine.

Pas un scénario prévu

Sarina Wiegman a également été questionnée sur l'effet psychologique que ces buts tardifs pouvaient amener à ses joueuses, qui se reposeraient peut-être sur leurs lauriers en début de rencontre sachant qu'elles trouveraient toujours des solutions. «Je vous promets que j'adorerais être devant au score juste après le coup d'envoi et ça ne fait pas partie du plan de jeu de courir après le score», sourit la Néerlandaise.

Sera-ce le cas lors de la finale de l'Euro dimanche? Sans doute que les supporters anglais quelque peu cardiaques en rêve. D'ici là, ils auront le temps de se remettre de leurs émotions, de profiter tranquillement de l'autre demi-finale entre l'Espagne et l'Allemagne et de repenser au but de la victoire sur penalty de Chloe Kelly.