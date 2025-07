Avant sa mort, Felix Baumgartner a nargué Alisha Lehmann

Photo: Toto Marti

Blick Sport

Peu avant sa mort, Felix Baumgartner s'est pris de bec avec Alisha Lehmann au sujet de la rémunération dans le football féminin. L'Autrichien, décédé jeudi lors d'un accident de parapente motorisé, était un sportif accompli doublé d'un fin communicant, il a toujours su faire parler de lui par ses exploits hors du commun, comme lorsqu'il s'était jeté dans le vide pour une chute libre de plus de 39 kilomètres. C'était en 2012.

Mais outre son statut d'aventurier, l'Autrichien appréciait également le rôle de provocateur. Felix Baumgartner n’était pas du genre à faire dans la dentelle lorsqu'il donnait son avis sur ses réseaux et c'est récemment Alisha Lehmann qui en avait fait les frais. L’homme qui s’est jeté de la stratosphère n’a jamais eu peur de prendre position, quitte à déranger. En plein Euro féminin, l'Autrichien avait décidé de donner son avis sur le débat concernant la rémunération des joueuses de foot et l'écart entre hommes et femmes.

En ligne de mire, forcément, Alisha Lehmann. Figure ultra-visible du football féminin et internationale suisse, la Bernoise avait récemment mis en lumière la différence de traitement entre joueurs et joueuses. Elle avait dénoncé l’écart abyssal entre les salaires des femmes et des hommes dans le football. «Nous faisons le même métier, mais un homme gagne cent mille fois plus que moi», avait-elle affirmé.

Une phrase que certains ont reçue comme une évidence. D'autres, comme Felix Baumgartner, y ont vu une provocation, voire une hérésie. Sa réponse sur Facebook? Sans filtre: «La vanité est aussi une leçon. Bien sûr que les footballeuses ne font pas le même job que les hommes. Sinon, elles auraient les mêmes audiences. Et donc les mêmes salaires.»

Avant de conclure avec une punchline mi-ironique mi-caustique: «Si je chantais dans une chorale, je ne ferais pas le même boulot qu’Ed Sheeran & Cie».

La provocation a forcément fait réagir. En quelques heures, sa publication a généré des milliers de réactions. Certains saluent l’ironie grinçante du provocateur, d’autres dénoncent un mépris total pour le sport féminin, réduit ici à une sorte de passe-temps de fanfare.

Deux semaines après cette publication, des internautes ont réagi après le décès de Felix Baumgartner sous cette publication avec des commentaires dont le bon goût est clairement discutable. Même à titre posthume, il parvient à faire parler grâce à ses prises de position.