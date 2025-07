Un livre retrace l'histoire du football féminin en Suisse

Matthias Davet Journaliste Blick

L'idée est venue… sur un vélo en Écosse, à l'été 2024. Dominique Prudent est alors en vacances avec sa copine, juste après avoir publié son premier livre, «La Suisse et sa Coupe du Monde de football: 1954 une édition record». Jamais repu, le Fribourgeois est déjà à la recherche d'une nouvelle idée. «J'avais deux critères: que le domaine ait été peu exploré et que ce soit dans l'actualité», explique-t-il. À un an de l'Euro féminin en Suisse, le sujet était tout trouvé.

L'enseignant d'EPS à Estavayer se lance donc dans les recherches sur l'histoire du football féminin. «Avant cela, je ne m'y intéressais pas forcément», admet-il. Sauf qu'à force de faire des recherches, Dominique Prudent se prend au jeu: «Depuis, je suis régulièrement les matches de l'équipe de Suisse ou du championnat.» Forcément, le Broyard sera devant sa télévision pour les matches de l'Euro 2025, même s'il confesse partir en vacances au milieu de la compétition.

Car l'ancrage actualité qu'il cherchait, le voici. À un an du championnat d'Europe, Dominique Prudent se lance dans la rédaction de son ouvrage. Le temps est compté pour celui qui trouve un éditeur, Alphil. «La maison avait donné son feu vert mais voulait le livre pour Noël… Heureusement, en tant que prof de sport, j'ai un peu de temps libre (sourire).» Coup de pouce malheureux du destin, il se blesse au genou et est à l'arrêt durant deux semaines. «C'était intense mais je suis arrivé au bout des 272 pages», s'exclame-t-il fièrement.

Des images du début du XXe siècle

La première mission du Fribourgeois était d'aller éplucher les archives. «Il y avait plusieurs journaux dédiés au sport, qui ont tous disparu aujourd'hui, développe-t-il. Je me rendais dans leurs archives pour les consulter et parfois, je tombe sur ce que je cherche. À ce moment-là, je suis heureux car il arrive que je passe deux jours sans rien trouver.»

C'est grâce à cette abnégation que Dominique Prudent tombe sur des pépites, à l'image d'une photographie de huit joueuses du FC Liestal en 1912 ou d'un match de football féminin en 1929, à Villars-sur-Ollon, entre le pensionnat de Lévy et une équipe du Villars Palace.

Préface de Madeleine Boll

Questionné sur un moment marquant de son livre, l'enseignant parle de la lutte globale pour faire entrer le football féminin dans les mœurs. «À la fin du XIXe siècle, il y avait un match entre l'Écosse et l'Angleterre, entame-t-il. Des hommes ont envahi le terrain pour frapper les joueuses, qui ont dû se réfugier dans un bus. Même aujourd'hui, on peut entendre des commentaires sexistes au bord du terrain.»

Forcément, dans son livre, Dominique Prudent aborde aussi l'époque de la pionnière Madeleine Boll. C'est d'ailleurs elle qui signe la préface de l'ouvrage. «Je suis vraiment reconnaissant qu'elle ait accepté. Ça légitime mon ouvrage et c'est un honneur», appuie-t-il.

Pour lui, le passage de l'Euro en Suisse promet un bel impact sur le football féminin dans le pays. «Ces dernières années, l'ASF fait de gros efforts pour le développer et je pense que cet Euro va être un catalyseur. C'est super important que les joueuses apparaissent dans les médias et à la télévision.» Ou même dans des ouvrages historiques, comme celui de Dominique Prudent.

Un livre disponible pour l'Euro 2025 Le livre de Dominique Prudent «Histoire du football féminin en Suisse» est disponible aux éditions Alphil.