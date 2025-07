«Tout un pays est tombé amoureux du football féminin»

1/5 Nadine Kessler travaille pour l'UEFA depuis 2017. Elle dirige aujourd'hui le département du football féminin. Photo: imago/Beautiful Sports

Lucas Werder

À quel point l'UEFA est-elle satisfaite de l'Euro 2025?

L'UEFA est super contente, fière et euphorique. Non seulement la Suisse a été un hôte exceptionnel, mais les nombreux supporters internationaux ont rendu la fête folle. Au final, nous aurons joué 29 matches sur 31 à guichets fermés. C'est du jamais vu. Le total de plus de 650'000 supporters dans le stade constitue également un nouveau record.

Vous attendiez-vous à une telle euphorie?

Nous y croyions. Mais pas non plus à ce point. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. C'était vraiment beau de voir tout un pays tomber amoureux du football féminin.

Comment avez-vous vécu ces dernières semaines?

J'ai assisté à un match par jour et j'ai essayé d'être présente dans les huit villes hôtes.

Quel a été votre moment fort?

Il y en a eu tellement. En premier lieu, les matches de la Suisse: la victoire contre l'Islande, le match nul dramatique contre la Finlande ou la haie d'honneur des Espagnoles après l'élimination en quart de finale. Le spectaculaire match entre la France et l'Allemagne a également été très spécial.

Malgré ce bilan positif, on constate au final une perte financière de plusieurs millions.

Le résultat financier de ce championnat d'Europe sera finalement plus positif que prévu. Mais ce n'est pas une perte, c'est un investissement. Ce tournoi aurait été dans les chiffres noirs même si nous n'avions pas augmenté le prize money de 156%. Nous l'avons fait sciemment pour que les clubs et les fédérations puissent profiter du tournoi.

Ne pourrait-on pas attirer encore plus de jeunes vers le football si tous les grands matches n'avaient pas lieu à 21h?

21h est l'heure traditionnelle du coup d'envoi, souhaitée par de nombreuses chaînes de télévision et qui génère de l'audience. Nous avons maintenant prouvé que nous pouvions remplir les stades à cette heure-là. Je pense néanmoins que le football féminin doit s'ouvrir à l'avenir à d'autres horaires de match. Nous constatons que nous avons un groupe cible un peu plus jeune que celui de l'Euro masculin. Par ailleurs, la finale débutera à 18h.

Après ce tournoi si réussi, la Suisse devrait-elle se porter à nouveau candidate à l'organisation d'un championnat d'Europe?

Je me réjouis de chaque candidature. Pour le tournoi de 2029, nous en avons cinq qui viennent des quatre coins de l'Europe. Peut-être que la Suisse osera à nouveau à l'avenir.