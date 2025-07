L'UEFA peut dire merci à tous les fans qui sont venus à cet Euro. Photo: AFP

Le public du Letzigrund a fortement acclamé lorsque mercredi, lors de la demi-finale entre l'Allemagne et l'Espagne, la speakerine a annoncé le chiffre de 623'088. C'est le nombre de spectateurs qui ont assisté à l'Euro féminin en Suisse depuis son lancement: un record. Avant même la finale, la Suisse a donc battu l'Angleterre, hôte de la compétition il y a trois ans. Ce chiffre devrait être augmenté d'environ 34'250 personnes après la confrontation entre l'Angleterre et l'Espagne ce dimanche à Bâle.

Puisque, autre réussite pour la Suisse: 29 des 31 matches de cet Euro se sont joués à guichets fermés. Ce qui fait également que la phase finale a également battu un autre record. Avec 112'535 personnes, jamais les quarts de finale d'un Euro n'avaient vu autant de monde au stade. Mieux, l'engouement ne s'est pas arrêté à la Suisse puisque l'incroyable rencontre entre la France et l'Allemagne a permis de débloquer un nouvel accomplissement: le plus grand nombre de spectateurs pour un match sans le pays hôte (34'128).

En dehors du stade, l'affluence et l'engouement ont aussi été de mise puisque 95'000 personnes ont participé aux fan walks avant les rencontres. Avec un record pour la Suisse face à l'Espagne, avant le quart de finale (20'000).

«Ce n'est qu'un début»

Une réussite dont Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, se félicite: «L'Euro 2025 a marqué une étape importante dans l'évolution du football féminin. Avec une affluence record, une couverture médiatique exceptionnelle et un intérêt mondial sans précédent, le tournoi a capté l'attention du monde entier. Le succès du tournoi témoigne également de notre investissement continu et significatif dans le football féminin, reflétant notre engagement à long terme en faveur de son développement.»

Le dirigeant précise aussi que l'UEFA ne compte pas s'arrêter là: «Nous sommes fiers des progrès remarquables accomplis dans le football féminin, mais ce n'est qu'un début. La passion, l'énergie et l'élan observés ces dernières semaines contribueront à propulser le football féminin vers un avenir encore plus inclusif et prometteur en Europe et dans le monde entier.»

En dehors de la Suisse, la couverture a également été un succès. Tant à la télévision (45 millions de téléspectateurs) que sur les réseaux sociaux avec 500 millions de vues sur les différents posts. De quoi permettre à la Suisse de se faire une belle publicité.