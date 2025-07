Alexia Putellas (à droite) et l'Espagne ont apprécié loger à Lausanne. Photo: imago/Agencia EFE

Matthias Davet Journaliste Blick

La milieu de terrain Patri Guijarro est en train de parler devant les médias, au bord du terrain du stade Juan-Antonio-Samaranch. Dans le fond, les membres de la délégation espagnole sont déjà en train d'enlever les bâches «Vamos España». 25 jours séparent le premier et le dernier entraînement de la Roja à Vidy.

Qualifiée pour la finale de l'Euro à Bâle, l'Espagne a décidé de quitter la ville de Lausanne ce samedi matin, veille de la rencontre face à l'Angleterre. Ainsi se terminent plus de trois semaines de séjour au Royal Savoy ou d'entraînement au bord du Léman.

Vendredi, c'était le moment des adieux avec le stade et certains supporters l'avaient bien compris. Une vingtaine d'entre eux ont longtemps attendu Alexia Putellas et Aitana Bonmati, les deux stars de l'équipe, afin d'espérer récolter un selfie ou un autographe. Et ils ont dû être patients puisque les Barcelonaises, en compagnie de Patri Guijarro et Esther González, se sont présentées aux médias espagnols et internationaux durant une petite heure.

L'occasion de parler en long et en large de la finale à venir face à l'Angleterre dimanche, évidemment. Mais aussi de revenir sur le temps passé dans la capitale olympique. «Nous avons passé un très bon séjour ici, souligne Alexia Putellas. Tout était génial et nous nous sentions très à l'aise.» Il faut dire que le Royal Savoy de Lausanne avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir les championnes du monde en titre, leur réservant une aile entière de l'hôtel étoilé. La veille de ses matches, la sélection ibérique partait toujours dans la ville où aurait lieu la rencontre pour s'éviter le trajet. «Lorsqu'on était dans un autre hôtel, on avait l'impression qu'on n'était pas à la maison, comme ici», sourit la Ballon d'or 2021 et 2022.

Les remerciements d'Aitana Bonmati

Un discours qui va de pair avec celui de l'autre double détentrice du meilleur trophée individuel. «Nous nous sentions bien ici, que ce soit au stade ou à l'hôtel», apprécie Aitana Bonmati. Il faut dire que, selon les dires de sa coéquipière Alba Redondo, les parties de baby-foot ou du jeu de cartes Skyjo étaient enflammées au Royal Savoy.

«Je tiens à remercier la ville pour son accueil, mais également toutes les personnes qui nous ont aidées et accompagnées, ajoute la Barcelonaise. Je pense qu'elles sont aussi heureuses pour nous.» Car, nul doute que, à force de les côtoyer depuis plusieurs semaines, les gens en charge du terrain du stade Juan-Antonio-Samaranch ou du staff du Royal Savoy vont avoir le cœur un peu espagnol ce dimanche, lors de la finale face à l'Angleterre (18h).