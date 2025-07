Michelle Agyemang a fait le voyage en Suisse avec son piano. Photo: The FA via Getty Images

Florian Paccaud

Elle est attaquante, elle est née en 2006, sa sélection a été une surprise, elle a fait vibrer son pays durant l'Euro et elle joue très bien au piano. Non, il ne s'agit pas de Leila Wandeler. Si la Fribourgeoise a pris avec elle sa table de mix, Michelle Agyemang a vu encore plus grand. Le préposé à l'intendance de la sélection anglaise lui a amené son piano en Suisse à bord d'une camionnette. «Les jours de match, je passe probablement deux heures à jouer, a expliqué l'attaquante aux médias britanniques. Comme je l'ai sous mes yeux, je pense que j'en fais presque quotidiennement. C'est calme et reposant.» En plus d'être fan de gospel, l'attaquante d'Arsenal, prêtée cette saison à Brighton, maîtrise également la guitare basse et la batterie. Et, pour son premier tournoi majeur, elle ne fait pas de fausse note.

Grâce à ce joker de luxe, l'Angleterre pourra entendre «God Save The King» avant la finale du Championnat d'Europe 2025 contre l'Espagne, dimanche au Parc Saint-Jacques (18h). En demies, c'est Michelle Agyemang qui avait réduit au silence l'Italie, égalisant à la dernière minute des arrêts de jeu (2-1 ap). La buteuse de 19 ans avait pratiquement joué la même partition en quarts de finale, trouvant la faille à la 81e cette fois, avant que les Suédoises ne déchantent aux tirs au but (2-2, 3-2 tab).

Un but après 41 secondes

La musique adoucit les mœurs mais les apparitions de Michelle Agyemang sur le terrain sont souvent fracassantes. Elle avait donné le ton dès sa première sélection avec les Lionesses. Le 8 avril dernier en Ligue des nations, Michelle Agyemang n'a pas eu besoin de réciter ses gammes bien longtemps avant de trouver le chemin des filets: 41 secondes seulement après être entrée dans la danse, elle avait trouvé le chemin des filets belges d'une superbe reprise de volée.

Contre la Suède et l'Italie, il lui a fallu à chaque fois onze minutes pour remettre son équipe dans le rythme, recevant les louanges de ses coéquipières. «Elle est vraiment une personne incroyable et elle mérite ce qui lui arrive, je suis tellement contente pour elle», avait résumé Esme Morgan après la qualification pour la finale. «Quelle grande joueuse, quel bel avenir elle a devant elle, avait ajouté Lucy Bronze. C'est une fille tellement humble, adorable et terre à terre. Honnêtement, je ne peux pas imaginer une personne plus gentille qu'elle.»

Ramasseuse de balles à Wembley

«Elle apporte quelque chose de différent à l'équipe», souligne Sarina Wiegmann. Avec Agyemang et Chloe Kelly, l'entraîneure des Lionesses possède deux super-subs capables de faire danser la défense espagnole à tout moment. La cheffe d'orchestre néerlandaise connaît bien la chanson puisqu'elle a amené l'équipe qu'elle dirige en finale des cinq dernières compétitions majeures auxquelles elle a participé (Championnat d'Europe 2017 et Mondial 2019 avec les Pays-Bas, Euro 2021 et Coupe du monde 2023 avec l'Angleterre).

La jeune attaquante vit un rêve enchanté car, il y a quatre ans, elle officiait seulement comme ramasseuse de balles à Wembley. En se remémorant ce soir du 23 octobre 2021, Agyemang a, comme le rapporte «The Mirror», déclaré: «C'était fou de voir les filles si près de moi. Beth Mead avait inscrit un triplé et faire partie de cette expérience m'avait procuré une joie inestimable, je ne l'oublierai jamais.» Maintenant, c'est pour elle que les fans britanniques entonnent «Sweet Caroline».