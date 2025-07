«On espère que le Portugal va gagner pour Diogo Jota»

Certains supporters portugais avaient préparé des pancartes en hommage à Diogo Jota. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce jeudi 3 juillet était censé être un jour de fête pour le football portugais. Cette date signifiait le début de l'Euro 2025 pour la sélection féminine, qui entre en lice à 21h face à l'Espagne à Berne.

Sauf que le matin de la rencontre, une affreuse nouvelle est venue ternir la journée. Joueur de Liverpool et de la Seleção, Diogo Jota est décédé dans un accident de la route en compagnie de son frère André. Le choc a été grand dans le monde du football, qui pleure l'attaquant de 28 ans.

Forcément, cela s'est répercuté jusque dans la capitale suisse. Si une minute de silence sera respectée en début de match et que toutes les joueuses (espagnoles comprises) porteront un brassard noir durant la rencontre. Dans les rues de Berne, les mines sont parfois basses. Quelques panneaux écrits «Repose en paix Jota» ont été réalisés rapidement.

«Une grande perte»

«C'est une si mauvaise nouvelle que nous avons apprise ce matin, souffle Daniel, ce Valaisan d'origine portugaise. Il était tellement jeune et venait de se marier. C'est si triste.» On sent dans la voix du Portugais qu'il est affecté par le décès du joueur. «Tout le Portugal… même le monde entier est chagriné. Pas seulement pour Diogo, mais aussi son frère André», ajoute Ines à côté de lui.

Devant le stade, Joao, Portugais habitant à Stockholm, est aussi peiné: «Ça fait mal et on est en pensées avec la famille. Ça a été un grand choc. C'est une grande perte pour le football et le Portugal.» Joao a de la peine à trouver ses mots.

«On aimerait que nous puissions gagner ce soir en son souvenir. Ce serait un beau cadeau pour lui et sa famille», appuie Daniel. Un sentiment que vont sans doute partager tous les supporters du Portugal ainsi que les joueuses au moment d'entrer sur la pelouse du Wankdorf ce jeudi soir.