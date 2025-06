Alisha Lehmann a assisté à la naissance de sa nièce

1/4 Alisha Lehmann (à droite) est devenue tante. Photo: Sven Thomann

Carlo Steiner

Il y a un nouveau-né chez les Lehmann. La star de la Nati Alisha Lehmann a partagé son bonheur d'être devenu tante avec ses presque 17 millions de followers sur Instagram. «C'était le plus beau moment de voir à quel point ma petite sœur est forte, je suis incroyablement fière», écrit l'attaquante de la Juventus à propos de l'heureux événement en publiant des photos prises à l'hôpital.

Sur les clichés, on peut voir, outre sa jeune sœur Shona et le nouveau-né, sa mère et sa grand-mère Sarah Guggisberg ainsi que le nouveau père Orhan Koca. Shona et Orhan partagent le même nom de famille depuis leur mariage en janvier.

«Je n'oublierai jamais que nous avons partagé ce moment. Tu seras une mère formidable et j'ai hâte de jouer au football avec ma petite nièce», a poursuivi Alisha Lehmann. Parmi les nombreuses personnes qui ont félicité la joueuse de l'équipe de Suisse dans les commentaires, on trouve également sa coéquipière en équipe nationale, Riola Xhemaili (22 ans). La Bernoise n'a toutefois pas révélé le jour exact ni le nom du bébé.

Outre le bonheur familial, la situation sportive de la star s'est récemment améliorée. Avec la Juventus de Turin, elle est devenue championne d'Italie, certes en tant que remplaçante. Après une absence d'environ six mois, elle a été à nouveau convoquée pour les matches de la Ligue des Nations contre la France (0-4) et la Norvège (0-1). Alisha Lehann a été nommée en remplacement d'Alena Bienz, blessée.

Dès lundi, elle tentera de faire ses preuves sous les drapeaux, puisqu'elle a été inscrite dans la liste provisoire des 35 joueuses sélectionnées pour le championnat d'Europe à domicile. Au final, elles ne seront que 23 à défendre les couleurs de l'équipe de Suisse à domicile.