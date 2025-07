Comment aide-t-on son équipe quand on ne joue pas?

Alba Redondo n'a pas encore joué dans cet Euro. Photo: UEFA via Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Attaquante du Real Madrid et auteure de trois buts lors de la Coupe du monde 2023, Alba Redondo serait titulaire dans la grande majorité des équipes participant à l'Euro 2025. Problème? Elle est de nationalité espagnole, là où les meilleures joueuses du monde se tirent la bourre. Ainsi, l'avant-centre n'a encore disputé aucune minute sur le territoire suisse depuis le début du tournoi.

«J'avais des douleurs à la jambe droite, révèle la No 21. Il a fallu suivre un processus pour être à nouveau en forme et aujourd'hui, je suis prête.» Sauf que, pour le moment, la Roja se débrouille très bien sans elle. Quatre matches, autant de victoires probantes face au Portugal (5-0), à la Belgique (6-2), l'Italie (3-1) et la Suisse en quarts de finale (2-0). Pour l'instant, les scénarios de ces rencontres font que la sélectionneure Montse Tomé n'a pas eu besoin de renforcer son attaque et donc, des services d'Alba Redondo.

«J'ai un rôle très différent, mais avec une attitude qui motive les joueuses, appuie l'attaquante du Real. Ceux qui me connaissent savent comment je suis.» Et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas? «Je suis timide au début mais, quand je me lance, je peux devenir un peu folle», rigole-t-elle. Concrètement et en dehors du terrain, Alba Redondo joue au tennis de table, au baby-foot ou au Skyjo, un jeu de cartes. «Chacune a sa propre routine et tout le monde se connaît, précise-t-elle. Cela signifie que celles qui veulent jouer le font, tandis que d'autres préfèrent dormir ou boire un jus.»

Les 23 joueuses sont importantes

Celle qui se considère comme une grande travailleuse prend également un autre rôle lorsque les matches de l'Espagne commencent et qu'elle doit poireauter sur le banc. «Je passe un mauvais moment, avoue Alba Redondo. J'analyse la rencontre, j'encourage les filles et s'il faut protester, je le fais. Mais peu (rires).» Logiquement, la joueuse se tient aussi prête à devoir rentrer sur le terrain à tout moment.

«Les 23 joueuses de notre effectif sont toutes aussi importantes, ajoute l'Espagnole. Il n'y a pas seulement les 11 sur le terrain. Les autres motivent aussi au niveau mental. C'est ce qui fait que nous sommes une grande équipe.» Une formation qui, ce mercredi, va affronter l'Allemagne, sa bête noire. Avec Alba Redondo? «Je suis en tout cas prête au besoin», promet-elle.