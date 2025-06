La Fédération anglaise vient au secours des familles des joueuses de l'équipe nationale. Photo: The FA via Getty Images

À quelques semaines de l’Euro féminin 2025, qui se tiendra en Suisse, la Fédération anglaise de football a décidé de mettre la main à la poche. Pour alléger la charge financière pesant sur les familles des joueuses, un soutien spécifique sera accordé aux internationales sélectionnées.

Ce dispositif vise à couvrir une partie des frais liés aux déplacements et à l’hébergement des familles. Une manière, selon les dirigeants anglais, d’encourager la présence des proches dans les tribunes tout en tenant compte de la cherté du pays hôte. D’après les données de la plateforme Numbeo, la Suisse compte actuellement six des dix villes les plus onéreuses au monde, notamment Zurich, Genève et Bâle.

Un dispositif reconduit après le Mondial

Ce n’est pas une première pour la FA (Football Association). Lors de la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, un dispositif similaire avait été mis en place. Les 23 joueuses retenues avaient alors perçu une aide équitable, reconduite cette année sans que son montant précis ne soit pour l’instant communiqué.

Pour les joueuses, cette initiative est précieuse. «Voyager en Suisse coûte cher, les hôtels aussi. On sait ce que cela représente pour nos familles», a confié Georgia Stanway, cadre du milieu anglais. «Beaucoup d’entre nous ont déjà mis la main au portefeuille pour permettre à leurs proches de venir.»

Au-delà de l’impact financier, ce soutien traduit aussi la volonté de la fédération de reconnaître le rôle essentiel que jouent les proches dans le parcours des athlètes. Dans un contexte de professionnalisation croissante du football féminin, ces gestes restent un levier important pour renforcer la cohésion autour de l’équipe nationale.