Nouveau record d’audience pour l’équipe de Suisse!

La Suisse est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro et le public romand se passionne pour son équipe nationale. Photo: TOTO MARTI

Blick Sport

L'équipe de Suisse féminine est sur un nuage! 90'000 spectatrices et spectateurs ont assisté aux trois premiers matches de la Nati depuis le stade et l'engouement est également énorme dans les foyers suisses. Ainsi, ce jeudi, Lia Wälti et ses coéquipières ont encore battu un record historique d'audience.

Selon les premières estimations, le match a été suivi (au moins quinze minutes consécutives) sur RTS 2 par 296'000 personnes en Suisse romande. L’audience moyenne (rating) est de 231'000 personnes, pour une part de marché de 57,6%. Le pic d’audience a été atteint à 22h49 avec 286'000 personnes (71,1% de part de marché) au moment de l’égalisation des Suissesses. Le direct du match disponible sur Play RTS et RTS Sport a par ailleurs recueilli 51'600 vues de plus de dix secondes.

Plus d'un Romand sur deux devant sa TV a regardé la Nati

Les précédents records pour un match de football féminin avaient été décrochés successivement lors des deux premières rencontres de l’équipe de Suisse contre la Norvège (empreinte de 222'000 personnes, 50,3% de parts de marché) mercredi dernier puis contre l’Islande (empreinte de 282'000 personnes, 55,2%).

Le quart de finale de vendredi prochain contre l'Italie ou l'Espagne permettra-t-il d'établir un nouveau record? Il est permis de le penser.