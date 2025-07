Viola Calligaris s'est créée une immense occasion d'ouvrir la marque, a bien défendu par la suite, avant de concéder le penalty du 0-1 Quelles émotions pour l'Obwaldienne ce jeudi! Photo: TOTO MARTI

Tout est bien qui finit bien. La Nati est passée par tous les états d’âme, avant d’arracher sa qualification pour les quarts de finale de «son» Euro. Pour la première fois de leur histoire, les Suissesses ont réussi à sortir de la phase de poules d’un championnat d’Europe, grâce à leur match nul (1-1) contre la Finlande, jeudi à la Praille. Le but de la délivrance, signé Riola Xhemaili, est tombé à la 92e. «C’est le plus beau moment de ma carrière, a affirmé Géraldine Reuteler, élue joueuse du match pour la troisième fois de rang. Je n’ai pas les mots. C’est juste incroyable.»

La troupe de Pia Sundhage a, toutefois, frôlé la sortie de route. Elle avait commencé ce match couperet pied au plancher. Mais Viola Calligaris, pourtant en excellente position, a manqué l’opportunité de mettre son équipe sur la voie du succès (11e). Après des occasions pour Sydney Schertenleib (13e) et Svenja Fölmli (13e), la Nati a commencé à caler. «Les quinze dernières minutes de la première période, on n’a plus trop joué», reconnaissait la défenseure de la Juventus.

L’équipe nationale, moins vrombissante que lors de ses deux premières sorties, prenait la mauvaise direction et on a bien cru qu’il y avait de l’eau dans le moteur après le penalty concédé par Calligaris (76e). «Je savais directement qu’il y avait faute. Il n’y avait pas besoin de la faire, mais, des fois, c’est une seconde d'inattention qui change un match», explique l’Obwaldienne. Menée d’une longueur, la Nati était au bord de l’élimination. Pourtant, la mécanique helvétique ne s’est pas rouillée.

«Merci à tout le monde»

«Cela ne pouvait pas se finir ainsi. On s’est dit qu’il restait 15 minutes de jeu et qu’il fallait continuer, a poursuivi Viola Calligaris Tout était encore possible, alors on a poussé et poussé encore.» Les feux sont finalement passés au vert à la 92e: «La balle venait bien et je me suis dit que j’allais shooter, avoue Reuteler. Cela s’est finalement transformé en assist, mais le ballon a fini au fond des filets.» Et c’est l’essentiel. «Je savais que Geri allait tenter sa chance. Je devais juste être au bon endroit, au bon moment au cas où la balle arrivait. Et cela a fait mouche. On le mérite tellement», souligne Xhemaili. Les Suissesses et les 26’388 spectatrices et spectateurs présents à la Praille pouvaient exulter.

La grande fête du foot féminin va pouvoir se poursuivre pour le pays hôte. «En général, les Suisses ne sont pas très euphoriques mais là, durant cet Euro, c’est juste incroyable, je n’avais jamais ressenti ça. Je suis tellement fière d’être Suisse, tellement fière des gens qui viennent au stade et de ceux sont dans les rues. Merci à tout le monde», saluait Viola Calligaris. «C’est fou ce que nos fans font actuellement, ajoute Riola Xhemaili. On montre au monde entier ce que les Suisses peuvent faire.»

Après avoir disputé trois rencontres en huit jours, les Suissesses vont pouvoir recharger leurs batteries, car leur quart de finale, contre l’Espagne ou l’Italie, n’aura lieu que vendredi prochain à Berne. «C’est dur d’enchaîner les matches comme ça, c’est un rythme très élevé. Cela va faire un grand bien de se reposer.» Célébrer cet exploit historique, faire le plein d’énergie et mettre plein gaz sur les quarts!