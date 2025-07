Portugal-Italie boudé à Genève, comment l'expliquer?

Sélectionneur du Portugal, Francisco Neto espère «beaucoup de soutien de la part de nos compatriotes portugais qui vivent à Genève». Photo: UEFA via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

L'Euro 2025 est jusqu'à ce lundi et - à une exception près - une réussite dans les tribunes puisque toutes les rencontres ont été disputées dans des stades très bien remplis, voire quasiment pleins. Seul contre-exemple donc: le Danemark - Suède, disputé vendredi à Genève et devant 17'319 spectatrices et spectateurs. Un nombre qui peut se comprendre en raison de l'horaire de la partie (18h), la taille du stade (26'750 places en configuration Euro) et de l'affiche qui opposait deux équipes pas frontalières de la Suisse.

Reste qu'une seconde exception devrait se présenter ce lundi soir. Et dans ce cas-ci, c'est bien plus surprenant. En effet, à la Praille, le Portugal affrontera l'Italie en prime time (21h). Deux communautés pourtant très bien représentées en Suisse et notamment en Suisse romande. Cependant, le stade devrait une nouvelle fois compter des milliers de places vides (l'organisation a annoncé 20'000 billets vendus dimanche). Comment l'expliquer?

Une sélection très suivie, pas l'autre

Interrogé à ce sujet après la victoire de son équipe jeudi face à la Belgique (0-1), Andrea Soncin a préféré dégager en touche, évoquant plus volontiers les nombreux supporters présents à Tourbillon (7544 spectateurs, stade presque plein) et venus au camp de base italien. «Ça a été une très grande émotion de voir autant de supporters présents. C’est une passion que nous ressentions déjà pendant les journées à Weggis (ndlr: dans le canton de Lucerne), où il y a eu beaucoup de moments de contact. Donc pour nous, c’est une fierté de pouvoir représenter notre pays, de pouvoir offrir des émotions aux supporters italiens présents en Suisse», évacue-t-il, ajoutant être très heureux de l'accueil réservé par «le peuple suisse».

Certains supporters transalpins croisés en dehors de l'enceinte valaisanne se montrent eux bien plus loquaces. «Beaucoup de gens que je connais ne vont pas au match juste parce que c’est du foot féminin. Ils disent qu’ils soutiennent l’Italie, mais dans les faits, ils ne suivent que les hommes. C’est triste, mais c’est comme ça», regrette Marco, qui habite en Suisse et qui est venu en Valais supporter sa sélection avec un ami qui partage le même avis.

«Ce n’est pas une question de prix, c’est culturel»

Pourtant, l'UEFA a fait le maximum, notamment en proposant des prix attractifs (20 à 45 francs), pour attiser la curiosité des gens habitant en Suisse et originaires d'un autre pays participant. «Ce n’est pas une question de prix, c’est culturel. Même parmi les Italiens en Suisse, beaucoup n’ont jamais regardé un match des filles. Pour eux, ce n’est pas 'le vrai foot'», lance de son côté Giulia. L'Italie est-elle donc macho? «Peut-être, pour ça», répond la supportrice venue de Milan.

Reste l'espoir de voir le public suisse, italien et portugais, prendre ses billets au dernier moment. «On espère leur offrir une autre victoire, et qu’ils viennent nous soutenir. Comme aujourd’hui, on aura besoin de l’affection et du soutien de tout le monde. Mon souhait, c’est que le stade soit plein», lance la défenseure transalpine Cecilia Salvai.

L'appel du sélectionneur portugais

Côté lusitanien aussi, on espère voir la Praille se remplir. «Quand j’étais gamin, la Suisse pour moi, c’était le chocolat et les nombreux Portugais qui y vivent! Maintenant, je connais mieux votre pays, il y a eu par le passé, et encore aujourd'hui, de nombreuses Portugaises à Servette, dont notre joueuse Joana Marchao, relevait Francisco Neto, sélectionneur de la «Seleção das Quinas», quelques semaines avant le début de l'Euro. Nous espérons beaucoup de soutien de la part de nos compatriotes portugais qui vivent à Genève et on va tout faire pour leur offrir un beau spectacle et les remercier de leur soutien.»

L'importance de la rencontre pourrait en tout cas jouer son rôle. En effet, l'Italie, qui compte donc trois points, pourrait valider sa présence en quarts de finale en cas de victoire. De son côté, le Portugal devra l'emporter pour continuer à espérer passer la phase de groupes.