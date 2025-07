«On veut montrer que Genève est une ville de football»

De nombreux et nombreuses fans suisses étaient présents dans les tribunes. Photo: UEFA via Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Le pire était à craindre à dix minutes du coup d'envoi. La tribune latérale du Stade de Genève n'était de loin pas remplie pour ce Danemark - Suède. Finalement, c'est le soleil écrasant qui a retenu les gens dans les travées, à l'ombre. Si l'affluence de 17'319 spectateurs était correcte pour cette rencontre, le bout du Léman a davantage de peine à remplir son stade pour cet Euro 2025 que, par exemple, ses homologues alémaniques.

Si l'on peut difficilement en vouloir aux Danois et Suédois, qui se sont déjà déplacés en nombre, c'est plutôt le public genevois qui ne répond, pour le moment, pas présent.

Mais il y a quand même des locaux qui ont fait le déplacement. À l'image de Gérald et ses proches. Affublé d'un maillot et d'une casquette de la Suisse, ce Genevois a même fait venir sa nièce depuis l'Allemagne. «C'est un événement superbe et on se doit d'être là», s'exclame-t-il. Surtout que, contrairement à son voisin et ennemi lémanique qu'est Lausanne, Genève accueille cinq matches dans cet Euro. «C'est très spécial et il y a une ambiance de fête qui fait vraiment plaisir», sourit-il.

Gérald (2e depuis la gauche) et sa famille étaient présents pour le match Danemark-Suède. Photo: DR

En venant au stade, Gérald veut aussi faire passer un message: «Pour moi, c'est clair, Genève est une ville de football. C'est obligatoire d'être présent.» Ainsi, lui et sa famille sont venus à six, dont un avec un maillot de Servette, pour représenter les couleurs grenat.

Mieux que Servette en Super League

Ce sont deux membres de plus que la deuxième famille que nous rencontrons. «C'est une superbe chance d'avoir ça chez nous, sans avoir besoin de nous déplacer», nous confie Manu. Le papa se satisfait également de l'accessibilité des billets, tant au niveau du stock que du prix. «C'est bien pour ceux qui ne sont pas passionnés de foot mais qui ont quand même envie de venir», ajoute Lydia, sa compagne.

Cet Euro est également l'occasion pour la famille genevoise de faire une sortie à quatre. «Ça intéresse nos jeunes et c'est chouette», ajoute Lydia. Effectivement, Zoé, leur fille, trouve superbe que cet événement puisse autant mettre en lumière le sport féminin. Et Max, le fils, est aussi heureux d'être là.

Si l'affluence de 17'319 n'a pas atteint des records, les organisateurs de l'Euro peuvent voir le stade à moitié plein plutôt qu'à moitié vide: sur cette saison, Servette n'est parvenu qu'une seule fois à attirer plus de monde. C'était face à Chelsea, lors d'un match de prestige en qualification de la Conference League (28'000).