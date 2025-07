Mère Nature vient en aide aux joueuses de l'Euro

Après un début de tournoi étouffant sous plus de 30 degrés, l'Euro féminin 2025 va enfin respirer. En effet, un front froid attendu dès dimanche promet des températures plus clémentes pour la suite de la phase de groupes.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'Euro 2025 organisé en Suisse a débuté sous de très fortes chaleurs, le thermomètre dépassant facilement la barre des 30 degrés. Au point que l'UEFA lance elle-même son plan canicule. De fait, les supporters étaient exceptionnellement autorisés à emmener avec eux au stade une petite bouteille contenant jusqu'à 0,5 litre d'eau. Sur le chemin menant Finlandais et Islandais à la Stockhorn Arena, des jets d'eau étaient installés sur quelques points du parcours pour rafraîchir tout le monde.

«Buvez beaucoup, et mangez léger», conseillait l'instance avant le début de la compétition qui avait estimé que six matches étaient à risque: Islande-Finlande (mercredi 18h à Thoune), Suisse-Norvège (ce mercredi 21 h à Bâle), Belgique-Italie (jeudi 18h à Sion), Espagne-Portugal (jeudi 21h à Berne), Danemark-Suède (vendredi 18h à Genève) et Allemagne-Pologne (vendredi 21h à Saint-Gall).

Températures plus clémentes dès ce dimanche

Si aucun incident grave n'a été à déplorer dans les tribunes ou en dehors, force est de constater que les fortes températures ont eu un effet sur le jeu, avec des rythmes de match forcément ralentis. Notamment sur les matches débutés à 18h et malgré la pause fraîcheur instaurée lors de chaque mi-temps. «Il faisait très chaud, ce n'était pas facile. Même pour nous qui sommes italiennes», souriait Arianna Caruso, unique buteuse du match opposant la Belgique à l'Italie jeudi à Tourbillon (0-1).

«Il fait vraiment très chaud en ce moment en Suisse. Je pense qu’on peut tous le reconnaître, ici dans cette salle. Et pour les joueuses, encore une fois, c’est nouveau, car elles ne jouent pas souvent sous une telle chaleur», faisait remarquer ce samedi la sélectionneuse du Pays de Galles, Rhian Wilkinson, après la défaite de son équipe face aux Pays Bas à Lucerne (0-3). Un revers qu'elle n'attribue bien sûr pas à la météo. «Ce n’est pas une excuse. Il faut trouver une solution.»

Heureusement pour les internationales galloises, italiennes, islandaises ou encore suisses, un répit climatologique leur est proposé depuis ce dimanche. Le passage d'un front froid apportera en effet un air plus frais – plus que bienvenu, permettant aux températures de commencer à baisser. Cet air plus frais devrait d'ailleurs persister jusqu’au jeudi 10 juillet, au moins. De bon augure pour la suite et la fin de la phase de groupes, prévue le 13 juillet prochain.