Classement FIFA
Une place de perdue pour les Suissesses après l'Euro

La Suisse recule d'une place au classement FIFA féminin malgré sa première participation aux quarts de finale de l'Euro. L'Espagne reste en tête.
Publié: il y a 19 minutes
Geraldine Reuteler et la Suisse ont perdu un rang au classement FIFA
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse

La première participation de la Suisse à un quart de finale de l'Euro dames n'a pas payé au dernier classement FIFA. La sélection de Pia Sundhage a reculé du 23e au 24e rang de la hiérarchie.

L'Espagne toujours en tête

Malgré sa défaite en finale de l'Euro en Suisse, l'Espagne figure à nouveau en tête du classement, devant les Etats-Unis et la Suède, qui a progressé de trois places. L'Angleterre championne d'Europe se retrouve au quatrième rang et précède l'Allemagne, qui a perdu deux places.

