Geraldine Reuteler et la Suisse ont perdu un rang au classement FIFA
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse
La première participation de la Suisse à un quart de finale de l'Euro dames n'a pas payé au dernier classement FIFA. La sélection de Pia Sundhage a reculé du 23e au 24e rang de la hiérarchie.
L'Espagne toujours en tête
Malgré sa défaite en finale de l'Euro en Suisse, l'Espagne figure à nouveau en tête du classement, devant les Etats-Unis et la Suède, qui a progressé de trois places. L'Angleterre championne d'Europe se retrouve au quatrième rang et précède l'Allemagne, qui a perdu deux places.