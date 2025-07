À Saillon, les Belges découvrent un décor «paradisiaque»

La sélection belge de football féminin a posé ses valises à Saillon pour l’Euro. Entre cadre idyllique, terrain voisin de l’hôtel et accueil enthousiaste, le village valaisan espère profiter de cette exposition européenne.

1/4 La sélection belge a posé ses valises à Saillon dimanche soir. Photo: IMAGO/Sportpix

Bastien Feller Journaliste Blick

Après l'équipe de Suisse masculine en septembre 2023 et la Nati féminine en juin dernier, Saillon accueille cette fois-ci la Belgique, qui a choisi le village valaisan comme camp de base pour passer son Euro. «Saillon a une histoire avec le football, se réjouit Charles-Henri Thurre, président du village. En plus des équipes de Suisse, on a reçu par le passé l'Olympique Lyonnais ou encore Monaco.»

En plus de son cadre charmant, «paradisiaque», de la bouche de plusieurs journalistes belges croisés ce mardi, la commune valaisanne peut compter sur une caractéristique presque unique: disposer d'un terrain de foot à 200 mètres d'un hôtel quatre étoiles. «Cela a plaidé en notre faveur pour accueillir une équipe lors de l'Euro», commente le Valaisan, ravi de voir son village devenir pour quelques jours la nouvelle capitale de la Belgique. «Ce d’autant plus que de nombreux Belges viennent régulièrement skier ou passer leurs vacances dans la région. On partage une histoire avec ce pays.»

La commune doit mettre la main à la poche

Reste que pour accueillir Elisabet Gunnarsdottir et ses joueuses, Saillon a dû mettre la main à la poche, même si une partie des frais sont pris en charge par l'UEFA. Notamment pour mettre à niveau son terrain de football. «Nous n'avons qu'une équipe amateure ici», rigole Charles-Henri Thurre, qui explique que c'est l'entreprise fribourgeoise RealSport SA, spécialisée dans le domaine, qui s'occupe de la pelouse du stade Saint-Laurent.

Le retour sur investissement, la commune espère le recevoir via la mise en lumière du village par la sélection belge. «Tant qu'on parle du village de manière positive, c'est bien. En plus, c'est du sport, cela véhicule de belles valeurs», se réjouit le Valaisan.

Le calme de Saillon sera-t-il bénéfique aux Belges?

Justement, les joueuses des Belgian Red Flames, le surnom de la sélection belge, s'annoncent comme de belles ambassadrices du village valaisan. En effet, celles-ci se montrent enchantées par le cadre d'entraînement et de vie qui leur est proposé pour les jours à venir. Et ce malgré la chaleur qui y règne dès le matin. «Oui, il fait très chaud, reconnaît Marie Detruyer, présente en conférence de presse mardi. Mais c'est un endroit magnifique et les infrastructures sont au top, le terrain est très bien.»

Les Red Flammes bénéficient de conditions d'entraînement optimales à Saillon. Photo: IMAGO/Sportpix

La milieu offensive de l'Inter Milan est rapidement rejointe par sa coéquipière Tine De Caigny. «Tout est réuni ici pour aider à être au meilleur niveau, affirme l'attaquante d'Anderlecht. L'endroit est joli et calme au cœur des montagnes, il n'y a pas à se plaindre. Nous pouvons nous concentrer à 100% sur notre mission.»

Lors du dernier Euro en Angleterre en 2022, les Belgian Red Flames logeaient à Wigan, dans le Grand Manchester. «Un cadre bien différent», se remémore Marie Verbeke, cheffe de la presse de la sélection. L'équipe avait alors atteint pour la première fois de son histoire les quarts de finale. Reste à voir si le charme tranquille de Saillon saura, lui aussi, inspirer les Belges, qui affronteront l’Italie (à Sion le 3 juillet), l’Espagne (à Thoune le 7) et le Portugal (à Sion le 11), pour tenter de rééditer l’exploit.