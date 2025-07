Le cœur y était pour le Portugal, pas la qualification

1/4 Tourbillon était largement acquis à la cause des Portugaises ce vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Portugal savait ce qui était attendu de lui ce vendredi. Pour espérer atteindre les quarts de finale, l'équipe de Francisco Neto devait battre une Belgique déjà éliminée avec plusieurs buts d'écart, tout en comptant sur une large victoire de l’Espagne contre l’Italie. Pas une tâche facile, certes, mais loin d’être impossible.

Et coup de chance pour la Seleção das Quinas: ce troisième et dernier match de groupe allait se jouer à Sion, en Valais, un canton qui compte plus de 28'000 ressortissants portugais. Soit 7,7% de sa population totale, selon les statistiques officielles. En d'autres termes, le Portugal s’apprêtait à jouer à domicile cette rencontre face à la Belgique.

Un soutien bruyant et coloré

Plus d’une heure avant le coup d’envoi, le cortège lusitanien affluait déjà aux abords de Tourbillon : en marchant d’un pas décidé, en chantant, en agitant des drapeaux bleus et rouges. Bref, en faisant le plus de bruit possible pour donner le ton, pour marquer leur territoire.

«On va le faire», prédisait un groupe d’amis, les yeux tournés vers l’enceinte valaisanne.

Une fois à l’intérieur, un important groupe prenait place dans la Tribune nord, habituellement réservée aux supporters valaisans, et sortait ses tambours, drapeaux géants et banderoles à l’effigie de leur pays. Mais aussi de Diogo Jota, décédé voici une semaine, et toujours — et pour toujours — dans le cœur des fans portugais.

Dans les autres tribunes également, les drapeaux rouges et verts étaient légion. Quelques timides étendards belges flottaient ici et là, notamment derrière le banc de la sélectionneure Elísabet Gunnarsdóttir et de ses joueuses.

«Ils ont été fantastiques»

En écrasante minorité, ce sont toutefois les fans des Red Flames qui sont repartis de Tourbillon le sourire aux lèvres, malgré l’élimination. Et ce, grâce à un but très tardif de la défenseure centrale Janice Cayman (96e), qui répondait à l’égalisation récente de Telma Encarnação (87e). Tessa Wullaert avait, quant à elle, ouvert le score dès la 3e minute sur un contre parfaitement mené.

Les encouragements nourris et bruyants — et à deux reprises colorés par des fumigènes — tout au long de la partie, de la part des milliers de supporters portugais (sur les 7’515 spectatrices et spectateurs présents au total), n’ont donc pas eu l’effet escompté. Même si l'histoire aurait pu être tout autre si Ana Capeta avait été plus adroite devant la gardienne belge (45e +3 et 48e minute de jeu)

«Ils ont été fantastiques, et pas seulement ici, mais aussi à Berne et à Genève. Nous avons de la chance de pouvoir compter sur eux», a salué le sélectionneur portugais en zone mixte après la rencontre, reconnaissant de l’accueil réservé par la diaspora portugaise présente en Suisse. Malheureusement pour eux, cette aventure ne connaîtra pas de nouveau chapitre. Mais ce n’est probablement que partie remise.