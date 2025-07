Cette fois, c'est officiel! En battant l'Italie (3-1) ce vendredi à Berne, l'Espagne a pris rendez-vous avec la Suisse dans le même stade sept jours plus tard pour les quarts de finale de l'Euro. La tâche s'annonce ardue pour Pia Sundhage et ses joueuses.

Patricia Guijarro a inscrit le 2-1 pour l'Espagne ce vendredi. La tâche sera compliquée pour la Nati en quarts de finale de l'Euro. Photo: UEFA via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Johan Djourou, venu en observateur au Wankdorf ce vendredi soir, a probablement tiré des enseignements très importants de la rencontre entre l'Espagne et l'Italie. Et pour cause: le coordinateur sportif de la Nati était venu superviser en personne le prochain adversaire de l'équipe de Suisse, tout comme plusieurs joueuses, dont Smilla Vallotto.

La milieu de terrain genevoise s'en doutait, mais elle a pu s'en rendre compte par elle-même: elle risque d'être passablement sollicitée vendredi prochain dans le coeur du jeu, là où cette équipe d'Espagne excelle.

Un jeu étourdissant à mi-terrain

Les Espagnoles n'ont cependant pas été souveraines ce vendredi face à l'Italie, mais elles se sont imposées (3-1) de manière tout à fait méritée, imposant sans discontinuer leur style fait de possession et de redoublements de passes. Cette formation a une philosophie claire, sans surprise, et son ballet incessant a de quoi faire tourner les têtes des joueuses les plus aguerries, mais elle a aussi des faiblesses, dont un manque de tranchant en phase offensive qui a parfois de quoi interpeller. En défense, les Espagnoles ne sont pas toujours infranchissables, loin de là, et l'Italie a d'ailleurs profité de quelques largesses étonnantes pour ouvrir le score à la 10e grâce à Elisabetta Oliviero.

Quatorze buts en trois matches

Les Espagnoles n'ont pas paniqué, comme toujours et ont égalisé rapidement, de fort belle manière qui plus est, grâce à Athenea (14e, 1-1), puis ont pris l'avantage par Patri (49e, 2-1). Le 3-1 est tombé dans les arrêts de jeu du pied droit d'Esther Gonzalez. Au final, l'impression laissée dans ce groupe B est solide avec trois victoires nettes face au Portugal (5-0), la Belgique (6-2) et donc l'Italie ce soir (3-1). Aucun doute: cette invincible équipe d'Espagne sera favorite au coup d'envoi face aux Suissesses vendredi prochain.

Italie-Norvège mercredi à Genève

L'Italie a elle profité de la défaite (1-2) du Portugal face à la Belgique dans le même temps à Sion pour sécuriser sa deuxième place. La Squadra azzurra affrontera la Norvège mercredi à Genève pour une jolie affiche. Deux quarts de finale sur quatre sont désormais connus.