Marko Saloranta, sélectionneur de la Finlande, se réjouit d'affronter la Nati jeudi à Genève. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

La rencontre de jeudi entre l'équipe de Suisse et la Finlande s'annonce bouillante. «Ce sera un match à élimination directe», se projette le sélectionneur finlandais, Marko Saloranta, après la défaite de son équipe face à la Norvège dimanche (2-1). Dans les faits, la Nati compte trois points après sa victoire, la deuxième de son histoire dans un Euro, face à l'Islande au Wankdorf (2-0). Tout comme la formation scandinave qui a, elle aussi, battu les Islandaises (1-0). Un nul pourrait toutefois suffire aux Suissesses grâce à sa différence de but favorable (+1 contre 0).

«J'étais heureux d’avoir la Suisse dans notre groupe, car c’est quelque chose de fantastique de jouer contre le pays hôte. On aime tous les gros stades et les grosses foules. Ce sera magnifique», se réjouit d'avance le sélectionneur finlandais qui peut se projeter sur cette rencontre avec confiance après la belle performance de son équipe face à la Norvège malgré la défaite.

La Finlande doit régler la mire

«Dans l’ensemble, à mes yeux, on devait gagner ce match», poursuit Marko Saloranta, qui n'a pas manqué de relever le fait que son équipe a su se créer de nombreuses occasions. Mais il aura manqué de l'efficacité à la Finlande pour battre Ada Hegerberg et ses coéquipières à Tourbillon. Ces dernières ont d'ailleurs joui d'une réussite maximale en profitant d'un autogoal pour ouvrir le score dès la 3e et d'un centre manqué, mais victorieux, de Caroline Graham Hansen pour reprendre l'avantage.

Devant le but adverse, les Nordiques ont en revanche été trop maladroites malgré de belles opportunités. «On a eu énormément d’occasions et on aurait dû en concrétiser plus. Contre une équipe de ce niveau, avec des stars mondiales en attaque, on ne peut pas espérer gagner si on encaisse deux buts. On ne peut pas se lancer dans un concours de buts. Évidemment, on joue de manière très offensive, on peut se créer des occasions, mais il faut les convertir», pestait le sélectionneur finlandais.

«Nous avons tout entre nos mains»

«Les Chouettes boréales» se veulent toutefois confiantes avant le match de jeudi face à la Nati. «Nous avons tout entre nos mains, si on prend les trois points, on est qualifiés», positive le sélectionneur finlandais, qui annonce déjà être paré pour cette rencontre. «Notre dossier sur l'équipe de Suisse est prêt.»

Peu importe ce qu'il se passera au stade de Genève, cet Euro 2025 est déjà une réussite pour la sélection nordique. «Peu de personnes autres que mon équipe ou le staff pensaient qu’on pouvait sortir du groupe. Cela faisait 16 ans que la Finlande attendait de pouvoir regagner un match de groupe à l'Euro. On est très fiers de la façon dont on a joué. Aujourd'hui (ndlr: dimanche) aussi, même si on finit avec zéro point. On va continuer à jouer comme on le fait, on est fiers d’être l'outsider.»