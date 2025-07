1/4 Jess Fishlock a inscrit le premier but de l'histoire du Pays de Galles dans un tournoi majeur féminin. Photo: AFP

Bastien Feller Journaliste Blick

Il fallait que ce soit elle. A 38 ans (et 176 jours), Jess Fishlock a inscrit le premier but de l'histoire du Pays de Galles lors d'un tournoi majeur féminin. Et par la même occasion, la numéro dix est devenue la buteuse la plus âgée de l'histoire de l'Euro féminin, devançant la Nord-Irlandaise Julie Nelson (37 ans et 33 jours). Le tout face à la France, un pays qu'elle connaît bien pour avoir évolué à l'Olympique Lyonnais et y avoir réalisé un triplé championnat - Coupe - Ligue des champions entre 2018 et 2019.

«Quel moment! Je suis très reconnaissante, et peut-être qu'après le tournoi, je réaliserai un peu plus ce que ça représente», souriait-elle après la partie, dans les travées du Kybunpark de Saint-Gall. Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, sa sélectionneure Rhian Wilkinson lui offrait un hommage appuyé. «Il n’y a pas beaucoup de joueuses dans le monde qui se dévouent autant à leur pays. Elle joue à Seattle. Ce vol est horrible, vraiment horrible, et pourtant elle n’a jamais dit non au Pays de Galles depuis plus de 15 ans (ndlr: elle compte 165 sélections et 48 buts). Elle incarne ce que c’est d’être une Galloise fière, prête à tout donner pour son pays et son équipe.»

«Ce n'est pas toujours une question de résultat»

Malheureusement pour le Pays de Galles, ce but, fêté comme il se doit par toute l'équipe et par les milliers de fans gallois présents, n'aura finalement suffi qu'à écrire une grosse page de l'histoire de la nation. Et à offrir quelques minutes de doute à la formation de Laurent Bonadei qui se faisait rattraper après avoir ouvert la marque dès la 3e. Les Françaises étaient toutefois trop fortes et elles n'ont pas trop eu à forcer leur talent pour faire un grand pas direction les quarts de finale. «Nous avons répondu présentes et fait preuve de courage face à l’une des meilleures équipes du monde. Ce n’est pas toujours une question de résultat», positivait malgré tout Rhian Wilkinson.

Ce deuxième revers, après celui concédé face aux Pays-Bas, coûte cependant très cher à sa sélection. Il lui faudrait en effet un miracle face à l'Angleterre dimanche soir à Zurich (21h) pour espérer passer au prochain tour. Mais cela importe peu, une fois encore, pour la sélectionneure qui voit l'essentiel ailleurs. «Il s’agira de livrer la meilleure performance possible, et de montrer au Pays de Galles à quel point nous sommes fières de représenter notre pays.»