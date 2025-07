Alayah Pilgrim en pleine lumière à Londres, avec Zurich à l’honneur en arrière-plan.

Blick Sport

L'Euro féminin 2025 s’est révélé être bien plus qu’une fête du football. Pour Suisse Tourisme (ST), l’événement a offert une vitrine idéale pour promouvoir la Suisse comme destination de vacances à l’échelle internationale. À l’heure du bilan, l’organisme de promotion touristique se félicite du travail accompli: le mandat confié par la Confédération – valoriser l’image de la Suisse à l’étranger dans le cadre de l’Euro – a été rempli avec succès, voire largement dépassé.

Avec une présence renforcée sur les marchés européens et une campagne ciblée, créative et multicanal, ST a su créer un véritable engouement autour de «l’expérience suisse», aussi bien avant que pendant la compétition. L’enjeu: transformer les fans de football en fans de la Suisse.

Une campagne visible et marquante

Lancée dès décembre 2024, la campagne «Fans of Switzerland» a permis de positionner la Suisse au cœur du récit autour du tournoi. Des éléments soigneusement coordonnés ont été déployés sur les différents marchés cibles, en étroite collaboration avec les huit villes hôtes.

L’un des visuels phares mettait en scène l’attaquante Alayah Pilgrim, omniprésente sur les bus rouges londoniens ou dans les rues berlinoises, avec en arrière-plan le panorama de Zurich. D’autres formats, plus décalés, montraient les partenaires des joueuses explorant la Suisse pendant que leurs compagnes disputaient les matchs.

Les partenaires des joueuses explorent les merveilles du pays… jusqu’à en oublier le match.

Grâce à ses représentations dans les principaux pays participants, Suisse Tourisme a pu mener l’offensive marketing la plus importante de la dernière décennie. Et les indicateurs confirment l’efficacité de cette stratégie: avant même le coup d’envoi de la compétition, près de 35% des billets avaient été vendus à l’étranger, dans plus de 160 pays. Signe encourageant, un grand nombre de jeunes et de familles avec enfants ont fait le déplacement, dans des stades souvent à guichets fermés.

Des retombées pour l’hôtellerie et l’économie locale

Sur le terrain, les effets ont été concrets, en particulier pour l’hôtellerie et les prestataires touristiques. À Sion, les hôteliers ont noté une forte augmentation de la fréquentation, portée notamment par la présence de l’équipe belge aux Bains de Saillon. À Saint-Gall, les jours de match ont généré des taux d’occupation compris entre 95% et 100% – du jamais-vu. De nombreux établissements affichaient complets bien avant le début de la compétition, qu’il s’agisse d’hôtels classiques, d’appartements de vacances ou d’offres Airbnb.

La tendance est similaire à Zurich, qui a eu la chance d’accueillir l’Angleterre et l’Allemagne, toutes deux demi-finalistes – et même championne pour les Anglaises. La ville a bénéficié non seulement d’une fréquentation accrue, mais aussi d’une exposition médiatique renforcée à l’échelle européenne.

À Genève, la hausse de 10% de la distribution de cartes Unireso entre le 1er et le 23 juillet par rapport à 2024 suggère une augmentation significative de la fréquentation touristique, avec des répercussions positives pour les hôtels, la restauration et les commerces.

L’image d’Alayah Pilgrim illuminait la façade d’un bâtiment berlinois.

Les données fournies par les principales plateformes de réservation, ainsi que celles issues des paiements par carte de crédit, confirment l’impact économique positif de l’événement pour le secteur touristique et commercial.

Un savoir-faire suisse reconnu

Au-delà des chiffres, Suisse Tourisme souligne le rôle décisif joué par la coopération entre les nombreux partenaires impliqués: le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), l’Office fédéral du sport (OFSPO), les villes hôtes, les CFF, l’Association Suisse de Football, l’UEFA Women’s EURO et bien sûr ST elle-même.

Cette coordination sans faille a permis d’assurer une organisation fluide, une visibilité optimale et une image forte de la Suisse en tant que pays hôte fiable et attractif.

L’engouement suscité par l’Euro féminin, combiné à l’accueil chaleureux de la population suisse et à la qualité des infrastructures, positionne désormais le pays comme une destination de choix pour l’organisation de grands événements internationaux.

Aux yeux de Suisse Tourisme, cette édition 2025 marque un tournant: non seulement elle a contribué à renforcer la notoriété de la Suisse à l’étranger, mais elle a aussi démontré tout le potentiel touristique que recèlent les manifestations sportives d’envergure.