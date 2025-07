Celia (à gauche) et Gracia n'ont pas eu de billets pour la rencontre. Photo: DR

Matthias Davet Journaliste Blick

Quatre heures avant le match, on a beau faire des allers-retours sur la Europaallee de Zurich, on croise en immense majorité des maillots blancs, violets ou rouges à l'effigie de l'Allemagne. Parfois, des couleurs un peu plus étonnantes comme le bleu français ou le blanc anglais surgissent. Par contre, les maillots de la Roja se font plus que discrets et il faut bien les chercher parmi la masse allemande.

Celia et Gracia sont davantage visibles puisqu'elles décident de sortir de la foule pour aller se prendre en photo devant un panneau de Grand Tour Switzerland, ces écussons disponibles dans les plus beaux endroits de Suisse pour que les touristes puissent immortaliser leur moment. Sans doute que ce n'est pas une première pour les deux jeunes femmes.

En effet, c'est un peu par hasard que ces Espagnoles se retrouvent à Zurich ce mercredi, jour de la demi-finale de leur équipe face à l'Allemagne. «Nous sommes en train de faire un InterRail à travers la Suisse et nous ne savions pas qu'il y avait l'Euro, avoue Gracia. Quand on a vu que l'Espagne était en demies, on s'est quand même dit qu'on devait être ici aujourd'hui.» Malheureusement pour elles, elles ne sont pas parvenues à se procurer des billets pour le match et devront donc le suivre depuis la fan zone «après un petit tour dans Zurich».

«Mince! Nous sommes l'Espagne»

Désirée Vila Bargiela est un peu plus chanceuse, ou plutôt privilégiée. Du haut de ses 132'000 abonnés sur Instagram, l'athlète paralympique a rejoint la plus grande ville de Suisse grâce à l'un des sponsors de la sélection espagnole le matin même, avant de repartir le lendemain du match. Il faut dire que l'entraînement n'attend pas pour la sauteuse en longueur qui va disputer des championnats du monde en octobre prochain, en Inde. «J'avais déjà eu la chance de me rendre en Angleterre il y a trois ans et chaque fois qu'il y a un tournoi, j'essaie d'être là», appuie l'athlète.

Désirée est confiante pour la demi-finale. «L'Allemagne est très forte… Mais mince! Nous sommes l'Espagne et on est venues pour gagner, s'exclame-t-elle. En moyenne, on a marqué quatre buts et on est fortes. Je pense qu'on va aller en final.»

«On va soit gagner, soit gagner», appuie Garcia avant la rencontre. Depuis la fan zone, elle espère sans doute que les joueuses de la Roja l'entendent.