Avant même le début des qualifications pour la Coupe du monde, une chose est sûre: la Suisse devra passer par les barrages. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder

Quatre matches, quatre fois environ 30'000 fans enthousiastes dans le stade: les performances de la Nati à l'Euro ont donné envie d'aller plus loin. Par exemple pour la Coupe du monde 2027, qui se déroulera dans deux ans au Brésil. Mais c'est justement à l'apogée du football féminin suisse que la Nati risque de manquer un grand tournoi pour la première fois depuis 2019.

Après des performances insuffisantes ce printemps, la Suisse a dû accepter début juin sa relégation en la Ligue des Nations. Cela a pour conséquence qu'elle doit désormais emprunter la voie de la qualification de la division B. Une qualification directe pour le tournoi au Brésil n'est plus possible. Au total, l'UEFA dispose de onze places pour la Coupe du monde. Seuls les quatre vainqueurs des groupes de division A se qualifient directement.

Un barrage intercontinental est possible

Pour obtenir un billet pour la Coupe du monde, la Suisse devra disputer au moins deux tours de barrage. Si elle termine son groupe de Ligue des nations en tête, un deuxième ou un troisième de groupe de division B l'attendra au premier tour. Comme lors de la phase de groupes précédente, des adversaires de renom tels que le Portugal, le Pays de Galles et l'Écosse – et selon l'issue des barrages de relégation, la Finlande, le Danemark ou la Belgique – pourraient également l'attendre. Si la Nati manque la victoire de groupe, un duel contre un quatrième de division A est même possible.

Mais un duel avec une équipe de ligue A aura lieu au plus tard au deuxième tour des barrages. Les huit vainqueurs du premier tour y rencontreront les équipes de ligue A classées deuxième et troisième, si elles se sont imposées au premier tour. Selon le tirage au sort, la Nati devra éliminer un adversaire de premier plan lors des matches aller et retour. Dans le pire des cas, même un tel exploit ne suffira pas pour obtenir un billet pour la Coupe du monde.

En effet, seuls sept des huit vainqueurs des barrages se qualifient pour la Coupe du monde. L'équipe classée huitième au classement général de la Ligue des nations devra à nouveau participer à un barrage intercontinental en février 2027. Elle y affrontera des adversaires issus des cinq autres fédérations continentales. La Nati aura un premier indice de la difficulté du chemin vers le Brésil le 4 novembre, lorsque les groupes de qualification seront tirés au sort.