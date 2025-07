L'Angleterre ne fait qu'une bouchée du Pays de Galles

Les Anglaises n'ont fait qu'une bouchée des Galloises à Saint-Gall. Photo: IMAGO/Steinsiek.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Bien mal embarquée après sa défaite initiale face à la France (2-1), l'Angleterre est bel et bien entrée dans son tournoi. Après avoir écrasé les Pays-Bas mercredi (4-0), les championnes d'Europe en titre et vice-championnes du monde n'ont fait qu'une bouchée du Pays de Galles ce dimanche à Saint-Gall pour s'assurer un avenir dans la compétition.

Un succès qui s'est dessiné en première mi-temps puisque Sarina Wiegman et ses joueuses rentraient au vestiaire avec un avantage de quatre buts plus que mérité (Penalty de Georgia Stanway (12e), Ella Toone (21e), Lauren Hemp (30e) et Alessia Russo (44e)). Et pour ajouter encore un peu aux malheurs des milliers de supporters gallois présents à Saint-Gall, toutes ces réussites étaient inscrites de leur côté du stade, à quelques mètres de leurs yeux.

Deuxième but de l'histoire du Pays de Galles

En deuxième période, la victoire ne pouvait pas échapper aux Anglaises. Il restait uniquement à savoir quel serait le score final, et si les Lionesses termineraient à la première ou seconde place de ce groupe D. Une interrogation des plus importantes puisque le premier scénario les enverrait affronter la Suède en quarts, puis la Norvège ou l'Italie en demi. Une tâche, sur le papier, plus aisée que de défier l'Allemagne au prochain tour, puis l'Espagne ou la Suisse, en cas de seconde position.

Sur le terrain, Lauren James, qui a donné le tournis à la défense galloise, et ses coéquipières n'en avaient cure de ces calculs et continuaient à dérouler leur jeu. De leur côté, les Dragons, qui disputaient le premier Euro de leur histoire et qui se présentait déjà éliminée au Kybunpark ce dimanche, se défendait tant bien que mal et tentait de sauver l'honneur. Leurs supporters, sans doute fiers malgré le score, continuaient en tous les cas tant bien que mal de les pousser.

Angleterre - Suède jeudi à Zurich

Et leurs efforts finissaient par payer puisque Hannah Cain inscrivait le deuxième but de l'histoire du Pays de Galles dans un tournoi majeur après celui de Jess Fischlok face à la France mercredi (4-1). Pour la petite histoire justement, c'est la numéro dix galloise qui permettait à sa coéquipière d'inscrire le 5-1 (entre-temps, Beth Mead aggravait la marque à la 72e). A la 89e, Agnes Beever-Jones portait et clôturait ensuite le score de la tête à 6-1.

L'Angleterre n'a donc pas eu à forcer son talent pour battre le voisin gallois devant 15'953 spectateurs et spectatrices. Une belle promenade de santé avant d'affronter la Suède en quarts jeudi à Zurich en raison du succès de la France (1re du groupe) face aux Pays-Bas (éliminés) à Bâle.