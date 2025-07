La rencontre face à la Finlande a tourné au cauchemar pour les Islandaises. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Battue par la Norvège mercredi (1-2) malgré une belle prestation, l'équipe de Suisse devra rebondir dès dimanche et son prochain match face à l'Islande, vaincue elle par la Finlande à Thoune en ouverture de l'Euro (0-1). Point positif pour Pia Sundhage et ses joueuses, les «Stelpurnar okkar» ne sont pas au mieux. Loin de là.

Face aux Finlandaises, la formation dirigée par Thorsteinn Halldórsson a fait pâle figure et a été dominée pratiquement toute la rencontre. L'affaire aurait même pu être pliée dès la première mi-temps sans les interventions de sa gardienne Cecilía Rán Rúnarsdóttir. Pire encore, elle a perdu son milieu Hildur Antonsdottir pour deux avertissements reçus en six petites minutes (52 et 56e) et sa capitaine Glodis Viggosdottir, sortie sur blessure à la pause.

La capitaine sera-t-elle apte à affronter la Suisse?

Si cette dernière a voulu se montrer rassurante après la rencontre au micro du diffuseur national, évoquant une «simple gastro», son entraîneur s'est montré moins positif quant à la participation de sa joueuse pour le match capital face à la Suisse. «Nous verrons si elle sera apte à jouer», commente-t-il, sans trop vouloir s'avancer.

Thorsteinn Halldórsson s'est tout de même montré positif quant à la suite du tournoi. Déçu, mais pas trop affecté par ce revers initial face à la Finlande, il a rapidement tourné son regard vers la prochaine rencontre, estimant à juste titre que rien n'est encore joué pour l'Islande. «Ce n’est clairement pas fini. Il nous reste deux matches et on peut se qualifier avec quatre points. Ce n’était pas le départ qu’on espérait, on en est bien conscients. On n’est pas venus ici pour perdre. Il faut continuer, oser défendre avec intensité, ne pas reculer», insiste-t-il.

«Il faut aller chercher plus haut»

Les difficultés que son équipe a rencontrées sur le plan offensif n'ont également pas échappé au coach islandais (4 tirs cadrés, mais aucun vraiment dangereux). «Il faut aller chercher l’adversaire plus haut», affirme-t-il, content tout de même du visage affiché par sa formation une fois à dix contre onze. «Forcément, c'était plus compliqué. Mais on n’avait plus rien à perdre, et j’ai senti plus d’énergie et d’audace chez les joueuses.»

Face à la Suisse, puis contre la Norvège, l'Islande pourra quoi qu'il arrive compter sur le soutien de ses centaines de supporters présents en Suisse. A la Stockhorn Arena de Thoune, ces derniers ont largement remporté le match des tribunes. Pas sûr toutefois que ce soit à nouveau le cas dimanche au Wankdorf (21h).