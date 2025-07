Géraldine Reuteler a été brillante ce mercredi au Parc Saint-Jacques. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Femme du match, une joueuse venant de l'équipe perdante? Dans le cas de Géraldine Reuteler mercredi, le vote est absolument logique, tant la Nidwaldienne a été étincelante et dans tous les bons coups. C'est vrai, elle a provoqué un penalty (manqué par Ada Hegerberg) pour une main malheureuse, et elle n'a pas marqué le but qui aurait peut-être tout changé, mais la milieu offensive a été brillante de la première à la dernière minute. Blick a pu recueillir ses impressions juste après la partie.

Quel est le premier sentiment qui vous anime après cette défaite?

La tristesse. J'aurais pu égaliser. J'aurais pu mieux gérer une situation en fin de match. J'aurais aimé marquer et j'ai eu plusieurs occasions de le faire, comme sur ce tir sur la barre en première période. On doit accepter la défaite, même si je trouve qu'elle est imméritée.

Comment évaluez-vous la prestation de l'équipe?

J'ai l'impression que c'était très bien, mais le résultat n'est pas celui que nous voulions. La manière dont nous avons joué m'a plu, surtout en première période. Après la pause, nous nous sommes créées des occasions, mais en maîtrisant moins le jeu. Je trouve que les deux buts norvégiens viennent un peu de nulle part.

A ça! Photo: imago/Bildbyran

Que retenez-vous de positif aujourd'hui?

Beaucoup de choses. Nous avons marqué un beau but et nous avons bien réagi après les deux buts norvégiens. C'est très décevant de terminer ce match avec zéro point, mais je pense que nous pouvons être fières de nous. Maintenant, il faut bien récupérer et préparer le prochain match face à l'Islande.

Pouvez-vous décrire ce que vous avez ressenti en entrant dans le stade?

Quand nous sommes sorties pour l'échauffement, tout le stade nous a acclamé. Nous avons vu un mur rouge partout devant nous. J'avais des frissons, la chair de poule dans tout le corps. C'était un moment indescriptible. Même pendant le match, les supporters ont mis une ambiance dingue. C'était impressionnant, un environnement vraiment génial. On l'a dit et répété avant le match, mais c'est tellement vrai: pour nous toutes, cela restera un moment fort dans nos carrières.

Aussi pour vous?

Oui, bien sûr. Tout le monde avait un maillot de la Suisse, on les a vus en ville aussi, l'amour pour notre pays était partout. C'était un très, très beau moment. Et très grand.

La femme du match, c'est elle, malgré la défaite. Photo: UEFA via Getty Images

Arrivez-vous à être fière malgré la défaite?

Oui. Je suis fière de l'équipe, tout à fait. Nous nous sommes battues jusqu'à la fin et nous avons tout tenté pour revenir au score et prendre au moins un point. Il y a beaucoup de choses positives ce soir.

On vous a vue très à l'aise, ce qui vous a valu ce trophée, d'ailleurs. Ce rôle offensif vous plaît particulièrement, non?

Oui, je l'ai déjà pratiqué à Francfort. Et dès la 60e, j'ai reculé un peu, je sais aussi le faire et l'essentiel, pour moi, est que je sois sur le terrain.

On a sent la Nati euphorique en première période et un peu plus prudente en deuxième... Vous partagez cet avis?

Non, pas vraiment. Je pense qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps aussi, malgré les deux buts encaissés et le manque de réalisme. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé, c'est vrai, mais il y a du positif à tirer.

Le penalty est-il justifié, selon vous?

J'ai touché le ballon avec la main, mais j'espérais que ce soit jugé comme étant un mouvement naturel. Je pense que le penalty peut être sifflé.

Comment expliquer ce magnifique visage de la Nati, ce qui n'était pas forcément évident au vu de votre début d'année 2025?

Nous sommes une équipe soudée, un vrai collectif. Nous étions très simplement heureuses que les choses commencent enfin, que la préparation soit derrière nous. Je pense que toute l'équipe attendait ce moment avec impatience et cela s'est vu, tout le monde a pu constater à quel point on s'amusait sur le terrain. Nous avons tout simplement joué un beau et bon football. Ensemble.