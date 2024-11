Une star du Bayern surprise en état d'ivresse au volant de sa Lamborghini

1/5 Mardi, Alphonso Davies était aligné contre le Paris Saint-Germain. Photo: keystone-sda.ch

Nicolas Horni et BliKI

Comme le rapporte le journal «Bild», Alphonso Davies a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi par une patrouille de police alors qu'il conduisait sa Lamborghini Urus dans la vieille ville de Munich. Lors du contrôle, vers 2h15 du matin, les policiers auraient remarqué une odeur d'alcool et ont demandé au joueur de se rendre au poste pour passer un alcootest.

Après avoir soufflé, le taux d'alcoolémie s'est élevé à 0,6 pour mille. Selon le journal allemand, un collègue de Davies aurait alors dû prendre le volant pour conduire la voiture.

Que signifie ce taux d'alcoolémie pour le défenseur latéral? «Un taux d'alcoolémie de 0,6 pour mille constitue une infraction administrative et non un délit. Davies risque donc une amende de 500 euros et une interdiction de conduire pendant un mois», explique l'avocat allemand Gennaro Festa à «Bild». Si le conducteur se trouvait encore en période probatoire, des règles plus strictes s'appliqueraient.

Combien de temps Davies pourra-t-il encore conduire à Munich?

Cependant, comme ce n'était pas le cas pour Davies, il peut conserver son permis de conduire. Vers midi, le défenseur latéral s'est présenté à l'entraînement muni d'une Audi de fonction. Le FC Bayern Munich ne s'est pas encore exprimé sur l'incident. La police n'a pas non plus commenté l'affaire, invoquant des raisons de protection des données.

Alphonso Davies joue à Munich depuis janvier 2019 et a disputé 212 matches officiels pour le «Rekordmeister». À plusieurs reprises, le Canadien a été associé à un transfert à l'étranger, notamment au Real Madrid. On ne sait pas combien de temps il conduira encore sa Lamborghini à Munich, son contrat expirant l'été prochain.