Kevin Mbabu trouve un nouveau point de chute à la Sampdoria. L'ancien international a signé pour deux ans avec le club de Gênes, qui évolue en deuxième division.

Björn Lindroos

Kevin Mbabu s'est trouvé un nouveau club. Le Genevois de 31 ans file en Italie et évoluera désormais à la Sampdoria, en Serie B. Le club a confirmé l'information lundi soir.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

La saison dernière, le latéral droit évoluait à Midtjylland, au Danemark, où son contrat a pris fin à l'issue de la saison dernière. Il a donc signé en Italie sans indemnité de transfert. À la Sampdoria, Kevin Mbabu a parafé un contrat jusqu'à l'été 2028.

Plusieurs Suisses ont joué à la Sampdoria

Avant son passage au Danemark, le joueur aux 25 sélections avec l'équipe nationale a joué en Bundesliga (Wolfsburg, Augsburg) et en Premier League (Newcastle, Fulham). En 2023, il est revenu en Suisse pour six mois, au Servette FC. il avait également joué en Super League avec YB.

La Sampdoria de Gênes, club italien de grande tradition, a été reléguée en Serie B il y a trois ans et s’est depuis installée en milieu de tableau de la deuxième division italienne. Avant Kevin Mbabu, des Suisses tels que Marco Padalino, Pajtim Kasami ou Reto Ziegler avaient déjà joué pour le club de la ville portuaire.