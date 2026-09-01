Kevin Mbabu s'est trouvé un nouveau club. Le Genevois de 31 ans file en Italie et évoluera désormais à la Sampdoria, en Serie B. Le club a confirmé l'information lundi soir.
La saison dernière, le latéral droit évoluait à Midtjylland, au Danemark, où son contrat a pris fin à l'issue de la saison dernière. Il a donc signé en Italie sans indemnité de transfert. À la Sampdoria, Kevin Mbabu a parafé un contrat jusqu'à l'été 2028.
Plusieurs Suisses ont joué à la Sampdoria
Avant son passage au Danemark, le joueur aux 25 sélections avec l'équipe nationale a joué en Bundesliga (Wolfsburg, Augsburg) et en Premier League (Newcastle, Fulham). En 2023, il est revenu en Suisse pour six mois, au Servette FC. il avait également joué en Super League avec YB.
La Sampdoria de Gênes, club italien de grande tradition, a été reléguée en Serie B il y a trois ans et s’est depuis installée en milieu de tableau de la deuxième division italienne. Avant Kevin Mbabu, des Suisses tels que Marco Padalino, Pajtim Kasami ou Reto Ziegler avaient déjà joué pour le club de la ville portuaire.