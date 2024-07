Serey Dié est recherché par la justice

Serey Dié, qui a été sous contrat avec le FC Sion, reste introuvable.

Laura Erni

L'ancien milieu de terrain du FC Sion Geoffroy Serey Dié fait la une des journaux: cette fois, ce n'est pas en raison de ses performances sportives (il a mis fin à sa carrière il y a deux ans), mais en raison d'une plainte pour divorce. Le tribunal d'arrondissement civil de Bâle-Campagne Est a même émis une ordonnance pour retrouver l'ex-footballeur ivoirien.

Depuis deux ans, Serey Dié vit séparé de son épouse Aline, qui veut maintenant demander le divorce. Problème: l'ancien joueur de Stuttgart est introuvable. Sans un accusé de réception de la demande de divorce, la procédure de divorce ne peut pas être poursuivie.

Introuvable malgré ses activités sur les réseaux sociaux

Bien que le quadruple champion suisse soit actif sur les réseaux sociaux et qu'il soit parfois vu à Bâle, son lieu de séjour actuel reste flou. L'homme de 39 ans ignore systématiquement les questions à ce sujet.

Selon «20 Minuten», les parties adverses restent elles aussi sans réaction – les demandes auprès du tribunal d'arrondissement civil, d'Aline Serey et de son avocat sont restées vaines. Le tribunal invoque le secret de fonction et la protection des données, tandis qu'Aline et son avocat ne prennent pas position pour des raisons personnelles et professionnelles.

Le quadruple vainqueur de la Coupe de Suisse est connu pour sa vie amoureuse débridée: en 2022 déjà, il a fait la une des journaux en avouant publiquement qu'il avait trompé sa femme et qu'il avait eu plusieurs enfants avec d'autres femmes. Sa vie privée tumultueuse semble désormais se poursuivre.