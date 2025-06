Lamine Yamal et Cristiano Ronaldo, le choc des générations

La finale de la Ligue des nations dimanche entre le Portugal et l'Espagne propose un choc des générations entre l'exceptionnelle longévité de Cristiano Ronaldo (40 ans) et la précocité déroutante de Lamine Yamal (17 ans).

À 40 ans, Cristiano Ronaldo sait encore marquer. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

L'un remportait avec Manchester United la première de ses cinq Ligues des Champions, que le second n'avait pas encore fêté son premier anniversaire… Ils ont beau voir 23 ans d'écart, Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal se sont tous les deux montrés décisifs en demi-finales de la Ligue des nations, pour offrir au Portugal et à l'Espagne leur duel à Munich (21h00 ce dimanche).

Mercredi face à l'Allemagne, le Portugal a été mené au score juste après la pause, mais a su inverser la tendance. Et qui d'autre que CR7 pour inscrire le but de la qualification (2-1) de la Seleçao? C'était son 137e en sélection pour sa 220e cape après un remarquable travail de Nuno Mendes, tout récent vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.

Vingt-quatre heures plus tard, dans un festival offensif (5-4) bien aidé par des défenses totalement inexistantes, l'Espagne a une nouvelle fois pu compter sur le génie de Lamine Yamal, insaisissable sur son aile droite du haut de ses 17 ans et impliqué dans trois des cinq buts de la Roja. «On se sent confiant, on va affronter une très bonne équipe, peut-être la meilleure sélection au monde en ce moment. C'est une finale, tout peut arriver», a glissé Ronaldo en conférence de presse.

«C'est une légende du football. J'ai le plus grand respect pour lui. Je ferai mon travail, qui est de gagner. Et voilà», avait glissé jeudi soir Lamine Yamal casquette vissée de travers, désigné joueur du match contre la France et cité parmi les favoris pour remporter le Ballon d'Or. À quelques jours de souffler ses 18 bougies, il n'en finit plus d'impressionner par sa précocité et sa maturité, son aisance balle au pied se mêlant à une petite dose d'insolence bien de son âge.

Quinze ans de disette contre l'Espagne

En face, CR7 n'a rien perdu de son envie de soulever des trophées la quarantaine passée. «Gagner des trophées me manque, a-t-il soufflé samedi. Mais ça fait partie du football. Parfois on gagne, et parfois il peut se passer des années avant de remporter un nouveau trophée. Ça va être un match très difficile.»

Vainqueur de la Coupe arabe des clubs champions en 2023 avec Al-Nassr, qu'il va quitter, Ronaldo a remporté la Coupe d'Italie avec la Juventus Turin en 2021, son dernier sacre en Europe. «Ce n'est pas facile d'être toujours autant affamé chaque jour. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. C'est compliqué mais il est là avec nous et on est content qu'il ait encore marqué», a loué son coéquipier Bernardo Silva, après la demi-finale contre l'Allemagne.

«C'est difficile de mettre des mots. Il prend chaque jour pour devenir meilleur. En tant qu'humain, quand vous connaissez le succès, vous vous levez et avez moins faim. Mais pas pour Cristiano», a estimé le sélectionneur espagnol du Portugal, Roberto Martinez.

Le Portugal n'avait plus gagné contre l'Allemagne depuis 25 ans, et l'Euro 2000 en Belgique et aux Pays-Bas. Contre l'Espagne, il faut remonter à novembre 2010 pour retrouver une victoire lusitanienne en match amical, et à juin 2004 à l'Euro à domicile en compétition officielle.

La Roja a remporté la dernière édition de la Ligue des nations, au printemps 2023, prémice de sa domination à l'Euro 2024. À l'époque, Lamine Yamal n'était pas encore dans le groupe espagnol, mais était devenu une pièce décisive de sa sélection un an plus tard. Il est désormais un chaînon essentiel du jeu de l'Espagne de Luis de la Fuente, comme il l'est au FC Barcelone. Et cela semble devoir durer.