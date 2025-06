Et si Cristiano Ronaldo jouait avec Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont souvent croisés sur un terrain, mais jamais dans la même équipe. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Cristiano Ronaldo est dans le flou. Le quintuple vainqueur du Ballon d'or a annoncé il y a deux semaines que le chapitre avec son club saoudien d'Al-Nassr était clos. Évidemment et malgré ses 40 ans, le Portugais est grandement courtisé. En cette fin de semaine, il a toutefois expliqué qu'il ne devrait très probablement pas participer à la nouvelle Coupe du monde des clubs qui débute samedi prochain, aux États-Unis.

En marge de la finale de la Ligue des nations, CR7 a toutefois été interrogé sur un sujet redondant dans sa carrière: Lionel Messi. Un journaliste argentin lui a demandé si, après toutes ces années de «Ronaldo contre Messi», il ne souhaitait pas voir un jour «Ronaldo avec Messi».

Souriant, le Portugais a tout d'abord répondu en précisant son amour pour l'Argentine. «Je n'y suis jamais allé mais j'ai énormément d'affection pour ce pays. Ma femme est argentine, ça fait 9 ans que je suis avec et j'ai un amour très spécial pour l'Argentine.» Dans la foulée, Cristiano Ronaldo révèle qu'il a reçu des offres pour évoluer lors du Mondial des clubs avec une des deux équipes argentines, à savoir River Plate ou Boca Juniors.

Puis, pour répondre à la question plus précisément, CR7 ne ferme pas les portes. «J'ai déjà 40 ans mais je ne vais jamais dire jamais, même si je pense que c'est très difficile», ajoute-t-il.

Par la suite, l'ancien attaquant du Real Madrid révèle quelques anecdotes sur Lionel Messi. «Oui, on a été rivaux durant plusieurs années, entame-t-il. Mais je me souviens qu'à l'époque, il ne parlait pas du tout anglais. Lors des galas, je lui traduisais ce qu'on devait faire. J'ai beaucoup d'affection pour lui car il m'a toujours bien traité et respecté.» Après les cérémonies du Ballon d'or, vont-ils à nouveau se retrouver côte à côte, sur un terrain cette fois? «C'est très improbable mais on ne sait jamais», sourit CR7 pour conclure. La balle est dans le camp de l'Inter Miami, club de l'Argentin.