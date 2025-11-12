Zinédine Zidane, «bientôt» de retour!

En marge d'un match caritatif à Toulon, en début de semaine, la légende du football Zinédine Zidane a donné un indice à la résonance importante. L'ancien entraîneur du Real Madrid a parlé d'un retour pour «bientôt» sur les bancs.

Zinédine Zidane pourrait retrouver officiellement un banc. Reste à savoir quand, et où. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Blick Sport

Triple vainqueur de la Ligue des champions sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane est resté à l’écart des terrains depuis 2021. Mais à 53 ans, le technicien français pourrait bien être sur le point de faire son retour. C’est du moins ce qu’il a laissé entendre cette semaine.

Zinédine Zidane n'était pas sur la pelouse lors du match caritatif disputé lundi. Il était au bord du terrain, à distiller de précieux conseils. «Je vais faire l'entraîneur», a-t-il commenté au moment de diriger une équipe présente pour la bonne cause, notamment composée de Dimitri Payet, David Ginola ou encore Jean-Pierre Papin.

En club ou en sélection?

C'est alors, comme le mentionne RMC, qu'il lui a été demandé si un poste officiel sur un banc de touche était au programme. «Bientôt, aussi» a commenté la légende du football, Ballon d’Or 1998, champion du monde la même année.

Difficile d’en tirer de grandes conclusions, mais ces déclarations n’ont sans doute pas été faites par hasard. En France, le nom de Zinédine Zidane revient régulièrement parmi les potentiels successeurs de Didier Deschamps à la tête de l’équipe nationale. Ce dernier a d’ailleurs annoncé qu’il quitterait son poste après la Coupe du monde 2026, mettant ainsi fin à quatorze années passées à la direction des Bleus.



