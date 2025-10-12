Zinedine Zidane veut entraîner les Bleus «un jour»

Zinedine Zidane est l'immense favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Ce week-end, il a confirmé que le poste l'intéressait.

Zinedine Zidane va sans doute retrouver les Bleus après la Coupe du monde 2026. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien capitaine des Bleus Zinédine Zidane a répété qu'il avait envie d'entraîner l'équipe de France «dans le futur». Mais il a assuré n'avoir aucune certitude à ce propos.

«Je suis certain que je vais revenir entraîner». a déclaré Zidane lors du Festival du sport, organisé par le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport. «Dans le futur, et je ne dis pas que cela va arriver maintenant, ce que je veux un jour, c'est entraîner la sélection nationale (française). On verra bien», a poursuivi le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 (108 sélections, 31 buts).

Zidane (53 ans) est présenté comme le grandissime favori à la succession de Didier Deschamps. Celui-ci quittera le poste de sélectionneur de l'équipe de France qu'il occupe depuis l'été 2012 après le Mondial 2026 si les Bleus se qualifient.

«Zizou» a mis sa carrière d'entraîneur entre parenthèses après son départ du Real Madrid qu'il a entraîné de 2016 à 2018 et de 2019 à 2021. Il a remporté deux titres de champion d'Espagne (2017, 2020) et trois Champions League consécutives (2016, 2017, 2018) avec le Real.