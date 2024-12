Un ancien joueur dézingue Lionel Messi et l'Inter Miami

1/5 Lionel Messi a dû enterrer ses espoirs de remporter le titre de MLS dès le premier tour des play-off. Photo: IMAGO/Imagn Images

Cédric Heeb

La première saison complète en MLS de Lionel Messi, qui a rejoint les États-Unis à l'été 2023, n'aurait pas pu mieux se dérouler... jusqu'aux play-off. Durant la saison régulière, l'Inter Miami n'a perdu que quatre matches sur 34. L'équipe de Floride a remporté le «Supporters Shield», le titre de la meilleure équipe après la première phase de la saison, avec huit points d'avance.

Et puis les play-off sont arrivés. Lionel Messi et ses coéquipiers ont été éliminés début novembre contre Atlanta United 2-1 dans une série au meilleur des trois matches. «C'est l'un des plus grands échecs qu'ait connu le sport professionnel nord-américain ces derniers temps», a déclaré l'ancien international américain Hérculez Gómez dans le podcast «ESPN's Futbol Americas».

Un échec

L'ex-professionnel, qui a surtout joué aux États-Unis et au Mexique, s'en prend à l'équipe détenue par David Beckham: «L'Inter Miami a dans son effectif le meilleur joueur de tous les temps, le MVP de la ligue. Tout était prêt pour un grand triomphe... et puis ils ont été éliminé en trois matches par Atlanta United, qui était 9e.»

Lionel Messi a disputé 19 matches de qualification, y a marqué 20 buts pour dix passes décisives. Lors des trois matches de playoffs, il a marqué un but et livré une passe décisive. Selon Héculez Gómez, le fait que cela n'ait pas suffi à faire mieux, malgré les excellentes performances de l'Argentin, est «l'un des plus grands échecs de l'histoire de la MLS - et tous les participants le savent».