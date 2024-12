Le point sur la Premier League avant le Boxing Day

1/7 A 32 ans, Mohamed Salah réalise sans doute la meilleure saison de sa carrière. Photo: AFP

Lucas Werder

Chaque année, le Boxing Day fait vivre le football même pendant les Fêtes en Premier League. L’occasion pour Blick de dresser un premier bilan de la saison et des enjeux à venir dans le championnat anglais.

Le roi

S’il fallait se prononcer sur le meilleur joueur de la Ligue, voire du monde, un nom viendrait spontanément en tête: celui de Mohamed Salah. Après un festival contre Tottenham (6-3), la superstar de Liverpool en est à 15 buts et 11 passes décisives en seulement 16 matches de championnat. Un nouveau record en Premier League! Jamais auparavant un joueur n’avait déjà atteint des valeurs à deux chiffres dans les deux catégories à Noël. L’avenir de l’Egyptien reste toutefois flou, le contrat du joueur de 32 ans expirant à la fin de la saison. Tout semble indiquer qu’il est sur le départ.

La crise

Manchester City traverse une crise quasi historique. Le champion en titre n’a gagné qu’un seul de ses huit derniers matches de championnat. Sur l’ensemble des compétitions, le bilan est encore plus sombre avec 1 succès complet en 12 matches. Mais alors que d’autres entraîneurs auraient dû céder leur place depuis longtemps, Pep Guardiola reste solidement en selle. Les mérites de l’Espagnol sont trop grands, lui qui a mené le club sur les plus belles pages de son histoire ces dernières années. En novembre, la direction a même prolongé le contrat de l’Espagnol de deux ans. Les raisons de la chute sportive sont multiples: la blessure du Ballon d'Or Rodri, des absences importantes en défense et un effectif vieillissant (quatrième équipe la plus âgée de la ligue). Reste à savoir si Manchester City, qui entame ce Boxing Day ce 26 décembre face à Everton (13h30), relèvera la tête en seconde partie de saison.

La déception

Le grand rival de City, Manchester United, se porte encore plus mal que les Skyblues. Les Red Devils pointent au 13ème rang du classement avant le Boxing Day et c’est la première fois depuis 35 ans qu’ils se retrouvent dans le bas du classement à Noël. Même le nouvel entraîneur Ruben Amorim n’a pas encore réussi à inverser la tendance. Mais le Portugais montre tout de même sa volonté de faire enfin le ménage après des années d’échec à Old Trafford. C’est surtout Marcus Rashford qui en a fait les frais récemment. L’enfant du pays a été écarté trois fois de suite de l’équipe en raison de ses performances insuffisantes à l’entraînement.

Manchester United n'est actuellement que 13e. Photo: keystone-sda.ch

La surprise

C’est presque un petit miracle de Noël. Personne n’aurait imaginé que Bournemouth occuperait la cinquième place avant le Boxing Day. D’autant plus que les Cherries ont perdu leur meilleur joueur cet été, Dominic Solanke, parti à Tottenham. L’entraîneur Andoni Iraola, qui a réussi à faire d’une équipe sans grands noms une équipe vraiment solide, surtout sur le plan défensif, est en grande partie responsable de ce succès surprenant.

La demi-surprise

De son côté, Nottingham Forest est une autre équipe surprise et peut rêver de jouer une place européenne. Le succès du promu de 2022 n’est cependant pas le fruit du hasard. Au cours des deux années qui ont suivi son retour en Premier League, le club a dépensé plus de 400 millions de francs pour de nouveaux joueurs. Sur cette période, son déficit de transfert est d’environ 250 millions. Seuls Chelsea, Manchester United, Tottenham, Arsenal et Newcastle affichent un déficit encore plus important.

Après une solide demi-saison, Bournemouth peut rêver d'Europe. Photo: keystone-sda.ch

Le successeur

Arne Slot n’aurait pas pu toucher un plus grand héritage. Le Néerlandais a succédé cet été à Jürgen Klopp, ce dernier ayant entraîné Liverpool pendant neuf ans. L’ancien entraîneur de Feyenoord a toutefois réussi à proposer un football encore plus offensif à Anfield. Arne Slot mise sur une plus grande possession de balle, ce qui rend les Reds nettement moins vulnérables défensivement. Mais Liverpool n’a guère perdu de sa capacité à marquer des buts. Avant le Boxing Day, le leader du championnat a quatre points d’avance sur ses concurrents et a disputé un match de moins.

Le scandale

Ce n’était certainement pas ainsi que David Coote avait imaginé son année 2024. En novembre, une vidéo de l’arbitre apparaissait sur les réseaux sociaux, dans laquelle il tenait des propos désobligeants sur Liverpool et Jürgen Klopp. Peu de temps après, d’autres images le montraient en train de consommer de la cocaïne. L’arbitre avait déjà été suspendu par l’association des arbitres anglais par le passé. En outre, la fédération anglaise a ouvert une enquête contre lui après des soupçons de matches truqués. L’arbitre a été licencié avec effet immédiat début décembre.

Les promus

À peine six mois après avoir obtenu la promotion, Southampton a déjà une demi-jambe en deuxième division. Les Saints n’ont remporté qu’une seule victoire lors de leurs 17 premiers matches et comptent déjà huit points de retard sur la barre. Les deux autres promus ne se portent pas mieux non plus. Leicester City et Ipswich Town sont également en pleine lutte contre la relégation. Seul Ispwich, avec Kieran McKenna, possède encore le même entraîneur que lors de la promotion. La lanterne rouge Southampton a même déjà changé deux fois de coach.

Le buteur

À 21 ans, Jhon Duran n’a accumulé que 560 minutes de jeu en Premier League cette saison. Mais cela a suffi à l’attaquant colombien d’Aston Villa qui a déjà marqué sept buts. Après 15 apparitions consécutives en tant que remplaçant, il a pu jouer trois fois de suite avec le club de Birmingham et a marqué à chacune de ses apparitions.