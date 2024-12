Pep Guardiola a décidé d'enfermer ses joueurs le soir de Noël! Photo: Getty Images

Manchester City, version Noël, ce n'est pas «Joyeux festin» mais plutôt «Opération survie»! En pleine crise, avec 9 défaites sur les 12 derniers matchs (oui, ça pique), Pep Guardiola a décidé de troquer le sapin et la dinde pour des séances vidéo et des réveillons au centre d’entraînement. Résultat: les SkyBlues ont dû passer la nuit du 24 au 25 décembre dans leurs bunkers footballistiques, loin des guirlandes et des marrons glacés. Ambiance!

Le contexte? City est 7e en Premier League, une «performance» pas vue depuis l’époque où Erling Haaland était peut-être encore un ado aux cheveux rebelles. Avec Everton, 15e comme prochain adversaire, le lendemain de Noël aurait dû être une promenade de santé. Mais rien n'est normal cette saison pour Pep Guardiola et ses hommes.

Une équipe qui ne ressemble plus à rien

La défense? Trouée comme un gruyère. Le milieu? Perdu dans la forêt. L’attaque? Erling Haaland, la machine à buts, est devenu la cible des critiques. Mais Pep a pris son bouclier pour défendre son géant norvégien: «Sans lui, ça serait pire. Donnez-lui les bons ballons, il en fera des miracles!» Traduction: les autres joueurs, bougez-vous aussi!

Et Pep d’ajouter, dans un ton mi-sermon, mi-gourou catalan: «C’est leur boulot, j’espère qu’ils ont envie d’être là.» On n’a pas trop demandé l’avis des joueurs, mais entre un Noël familial et une leçon tactique à minuit, on devine leurs pensées...

Jeudi, face aux Toffees, c’est l’heure de vérité. Une victoire pourrait calmer les critiques et ramener City à la 5e place, mais avec 12 points de retard sur Liverpool au coup d'envoi, l’espoir de titre a déjà pris une bonne claque. Bref, c’est un peu comme un réveillon sans cadeau: on repart frustré, mais avec l’envie de se rattraper l’année prochaine.