Le gardien brésilien vit-il sa dernière saison à Manchester City? Photo: CameraSport via Getty Images

Blick Sport

Le gardien de but brésilien Ederson a révélé une anecdote surprenante lors de l'émission «Match of the Day» sur la BBC, rapporte RMC Sport. Selon ses propres dires, il a disputé ses 361 matches avec Manchester City en portant le même caleçon. Cette superstition s'inscrit dans une longue tradition sportive, rappelant les rituels bien connus de Rafael Nadal ou le short porte-bonheur de Michael Jordan.

Dans le monde du football, Ederson n'est pas une exception. Le portier de Manchester City, qui évolue dans le club depuis huit ans, a confié avec le sourire: «Je n'ai qu'une superstition. Je joue tous mes matches avec le même caleçon. Depuis huit ans, le même.» Cette révélation a suscité l'étonnement de Shay Given, ancien gardien de Manchester City et interlocuteur d'Ederson lors de l'interview. L'Irlandais a réagi avec humour : «Ils ne doivent pas être en très bon état», provoquant l'hilarité des deux hommes.

Saison difficile

Malgré cette habitude qui semble lui avoir porté chance jusqu'à présent, Ederson traverse actuellement une période difficile. Comme le souligne RMC Sport, Manchester City connaît sa pire saison depuis l'arrivée de Pep Guardiola en 2016. Le gardien brésilien a même perdu sa place de titulaire en décembre dernier au profit de l'Allemand Stefan Ortega.

À 31 ans, Ederson voit donc sa position au sein du club remise en question. Des rumeurs de transfert circulent même pour cet été. Après avoir remporté tous les trophées majeurs avec le club depuis son arrivée en 2017, le gardien brésilien pourrait être contraint de chercher un nouveau défi ailleurs. Reste à savoir si son fameux caleçon l'accompagnera dans cette éventuelle nouvelle aventure.