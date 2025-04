Jack Grealish a marqué le but le plus émouvant de sa carrière

1/2 Jack Grealish a dédié son but contre Leicester à son frère Keelan. Photo: AFP

Björn Lindroos

Mercredi soir, Manchester City a fêté une victoire 2-0 à domicile contre Leicester. Un match très spécial pour Jack Grealish.

L’Anglais de 29 ans a ouvert le score pour City à la 2e minute, marquant ainsi pour la première fois depuis 473 jours (16 décembre 2023). Mais ce jour était particulier pour une autre raison: il y a 25 ans, le 2 avril 2000, le frère du joueur, Keelan, perdait la vie.

Il est décédé peu après sa naissance, de ce que l’on nomme une «mort au berceau». Cela survient quand un bébé apparemment en bonne santé cesse de respirer et meurt pendant son sommeil. Jack Grealish a perdu son petit frère à l’âge de quatre ans seulement.

Les parents au stade

Mercredi soir, il a donc célébré son but en faisant un geste vers le ciel. Et lors de l’interview d’après le match accordé à la chaîne Sky, il a déclarlé, en larmes: «Ce jour est toujours difficile pour ma famille, mais je suis heureux d’avoir marqué un but.» Particulièrement émus, ses parents étaient présents au stade lors du match contre Leicester. «Ma mère et mon père étaient là. Marquer un but et gagner, c’était génial.»

Son père Kevin se bat encore aujourd’hui contre le drame qui a touché la famille: «Keelan nous manque toujours et nous pensons toujours à lui – on ne se remet jamais de la perte d’un enfant. Il n’avait que neuf mois, c’était un petit ange et j’étais dévasté. Mais nous sommes reconnaissants et heureux d’être bénis avec Jack, son frère Kevan et ses petites sœurs Holly et Kiera.»

Holly a également connu des problèmes à la naissance. Elle est née trois mois avant le terme et souffre d’une paralysie cérébrale. Une maladie qui dure toute la vie et qui provoque des troubles moteurs et une rigidité musculaire. Pour son 10e anniversaire, la star du football a posté sur Instagram: «Joyeux anniversaire pour les 10 ans de ma sœur préférée. Je t’aime tellement, Holly!»

Après son but, le joueur a aussi évoqué son frère sur Instagram: «Toujours avec toi, surtout ce jour-là. C’était pour toi, Keelan», a-t-il écrit en postant deux images remplies d’émotion, dont une photo de la tombe de son frère.

