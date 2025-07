Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, était absent aux funérailles de Diogo Jota pour des raisons personnelles. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

Jeudi matin, Diogo Jota et son frère André Silva ont perdu la vie dans un tragique accident de voiture. Les deux Portugais ont quitté la route en Espagne, probablement à la suite de l'éclatement d'un pneu. Leur voiture a ensuite pris feu. Diogo Jota et son frère sont décédés sur le coup.

Les funérailles ont eu lieu samedi matin dans leur ville natale de Gondomar, près de Porto. En plus de la famille et des proches, de nombreuses figures du football ont fait le déplacement. Des coéquipiers de Diogo Jota à Liverpool comme Virgil van Dijk, Andy Robertson ou encore l’entraîneur Arne Slot étaient présents.

Côté sélection nationale, des joueurs tels que Rúben Neves, Bernardo Silva et Rúben Dias, ainsi que le sélectionneur portugais Roberto Martínez, ont également assisté à la cérémonie. En revanche, Cristiano Ronaldo, capitaine de la Seleção, brillait par son absence.

Cristiano Ronaldo critiqué pour son absence

Une absence qui a suscité quelques critiques. Certains supporters estiment que, en tant que capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo aurait dû être présent pour rendre hommage à son coéquipier. Mais selon plusieurs médias, dont le journal portugais Record, la star avait une raison personnelle bien précise. Cristiano Ronaldo aurait souhaité éviter de détourner l’attention sur lui, pour que la cérémonie reste centrée sur Diogo Jota et son frère.

Marqué par une expérience douloureuse lors des funérailles de son propre père en 2005, Cristiano Ronaldo éviterait volontairement les apparitions publiques dans ces moments de deuil. Il avait néanmoins exprimé sa peine jeudi sur Instagram: «Cela n’a aucun sens. Nous étions encore ensemble en sélection il y a quelques temps, et tu venais tout juste de te marier.»

Le gardien brésilien de Liverpool, Alisson Becker, n'a pas non plus pu se rendre aux funérailles. Il a exprimé sa tristesse depuis l'étranger: «Une fois encore, un océan me sépare d’un dernier adieu à quelqu’un que j’aime. Mais je sais que mes coéquipiers me représentent dignement. Je garderai toujours en mémoire Diogo comme un grand ami, un père et un mari.»