L'UEFA envisage de porter plainte contre Gianni Infantino

L'UEFA entendrait porter plainte contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour mauvaise gestion financière présumée. L'affaire concerne le projet avorté de vente des droits de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Blick Sportdesk

L'UEFA s'apprête à engager une action en justice contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, qu'elle soupçonne de mauvaise gestion financière. Jeudi, l'UEFA a déposé des documents auprès d'un tribunal de Manhattan afin d'obtenir des preuves auprès de la société d'investissement new-yorkaise Thrive Capital Management, fondée par Joshua Kushner, rapporte l'agence de presse AP.

Selon le projet initial, Thrive Capital et Joshua Kushner devaient verser 4,2 milliards de dollars (environ 3,8 milliards de francs) pour acquérir une participation de 20 % dans une filiale de la FIFA chargée de gérer les droits commerciaux, notamment ceux des Coupes du monde. Dans un document de 56 pages consulté par l'AP, les avocats de l'UEFA accusent Infantino d'avoir imposé ce prix «de manière frauduleuse, en dehors du marché», dans son propre intérêt.

Face aux vives critiques suscitées par ce projet, notamment de la part de l'UEFA, Gianni Infantino y a finalement renoncé le 1er août 2026. L'instance européenne du football envisage désormais de déposer plainte en Suisse pour abus de confiance, en vertu de l'article 158 du Code pénal.