DE
FR

Devant la presse
Fraîchement nommé, le sélectionneur suédois dégaine son nouveau talent

Graham Potter a surpris son auditoire, en conférence de presse, au moment d'annoncer la sélection qui affrontera notamment l'équipe de Suisse lors des derniers matchs comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde.
Publié: il y a 35 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Partager
Écouter
Graham Potter dirigera pour la première fois la Suède le 15 novembre face à la Suisse.
Photo: imago/Bildbyran
Blick Sport

Il régnait un certain désamour ces derniers mois entre l'ancien sélectionneur de la Suède, Jon Dahl Tomasson, et les supporters de l'équipe nationale. Alors, dans une manœuvre que l'on nommera habile, qui aura sans aucun doute son effet positif auprès des plus fidèles, son successeur, Graham Potter, s'est présenté cette semaine face à la presse s'exprimant en suédois (et non en anglais). De quoi marquer quelques points.

En terrain connu

Nommé le mois dernier, Graham Potter a surpris son monde en maîtrisant la langue nationale, lui qui est d'origine anglaise, au moment d'annoncer sa première liste. «Je ne dirais pas que je maîtrise parfaitement la langue, pour être honnête. Cela fait évidemment longtemps que je ne l’ai pas parlée, et je ne la parlais pas couramment lorsque je suis parti», a détaillé Graham Potter.

Graham Potter a, en fait, connu un passage de sept ans sur le banc d’Östersunds (D2 suédoise, entre 2011 et 2018). Les médias ne l'avaient pas oublié. Ils ne s'attendaient simplement pas à voir leur interlocuteur s'exprimer ainsi.

Un absent de marque

La Suède affrontera l'équipe de Suisse le 15 novembre à Genève. Elle ne peut plus décrocher la première place du groupe, mais a encore de quoi briguer les barrages. À noter enfin que, pour ce duel face aux hommes de Murat Yakin, Graham Potter devra se passer de son attaquant vedette Viktor Gyökeres. Le joueur d'Arsenal est blessé.

À lire aussi sur le prochain Suisse-Suède
La Suède a trouvé son nouveau sélectionneur
L'Anglais Graham Potter
La Suède a trouvé son nouveau sélectionneur
Suisse-Suède tout proche d'être à guichets fermés à Genève
Coupe du monde 2027
2000 billets à vendre
Suisse-Suède tout proche d'être à guichets fermés à Genève
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus