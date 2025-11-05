Suisse-Suède tout proche d'être à guichets fermés à Genève

Il reste 2000 billets à vendre pour le choc entre la Suisse et la Suède samedi prochain à Genève. Murat Yakin s'en réjouit et relativise les difficultés liées à l'état du terrain.

Le Stade de Genève sera sans doute plein samedi prochain. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Seul le secteur réservé aux fans suédois risque de sonner creux samedi prochain à Genève. La sélection désormais dirigée par Graham Potter ne peut en effet plus se qualifier pour la Coupe du monde via la phase de groupes et il serait étonnant que la ferveur de ses supporters soit à son maximum ce soir-là. Pour le reste, l'ASF se réjouit que le stade soit une fois de plus plein.

Murat Yakin se réjouit de retourner à Genève

«Nous avons toujours un bon feeling quand nous allons en Suisse romande», assure Murat Yakin, dont l'équipe a quasiment toujours eu des bons résultats à Genève, même contre des adversaires de très bon niveau. Le peuple a d'ailleurs répondu présent. «Sur 27'000 billets, nous en avons déjà vendu 25'000. Nous partons du principe que ce sera plein le jour du match. Il reste quelques billets que nos supporters peuvent se procurer avec plaisir», souligne Adrian Arnold, chef de la communication de l'ASF.

La Nati logera à Lausanne, où elle s'entraînera de lundi à jeudi et prendra la route vendredi en direction de Genève, où elle s'entraînera une dernière fois et passera la nuit avant d'affronter la Suède. Samedi, la délégation suisse s'envolera pour le Kosovo.

Concernant l'état du terrain à La Praille, Murat Yakin ne s'est pas laissé déstabiliser. «Il n'est pas optimal, c'est clair. Mais tout le monde donne le maximum pour avoir de bonnes conditions de jeu.» Et les rats? «Je pars du principe qu'ils sont partis», a souri le sélectionneur national, juste après avoir dévoilé sa sélection pour ce match et celui au Kosovo le mardi suivant.