L'équipe de Suisse M21 s’impose face à l’Estonie (2-1) et reste au contact de la France. Malgré une nette domination, les Rougets ont dû faire face à quelques frayeurs à Thoune.

Bastien Feller Journaliste Blick

À trois journées de la fin des qualifications pour l'Euro M21, l'équipe de Suisse a réalisé une très bonne opération à Thoune, où elle affrontait l'Estonie. En l'emportant, l'équipe de Suisse a pu recoller à la France, qui compte un match en moins, en tête du groupe C (-2 points). Les Rougets ont également distancé les Islandais, troisièmes et battus ce lundi par les Bleuets, à trois unités.

Cela en dominant largement les Estoniens, mais pas sans concéder plusieurs situations chaudes en fin de première période et au début de la seconde notamment. Pourtant, les joueurs d'Alexander Frei n'ont pas manqué d'opportunités pour plier l'affaire dès la première période. Si Winsley Boteli, décisif vendredi lors du succès face aux Îles Féroé (1-0), pouvait ouvrir la marque à la huitième minute après un exploit solitaire, Sascha Britschgi (4e) et Giacomo Koloto (32e) tapaient la latte du but estonien. Deux occasions parmi tant d'autres pour l'équipe de Suisse en première période (18 tirs à 3).

Deuxième victoire pour Alexander Frei

Les Rougets ne menaient toutefois que d'un but et s'exposaient donc à un retour des Estoniens. Ce d'autant plus que ces derniers avaient montré être capables de poser des problèmes en transition. Et justement, sur l'une d'elles, Mihhail Orlov égalisait quelques minutes avant la pause (36e). Un but largement évitable et rendu possible par plusieurs approximations des Suisses.

Déjà décisif quelques secondes après l'ouverture du score, Silas Huber était à nouveau mis à contribution au retour des vestiaires. Le portier du FC Zurich intervenait coup sur coup (50e et 54e) devant deux attaquants estoniens qui profitaient de nouvelles largesses défensives helvétiques en transition. Secoués, les Rougets repartaient à l'abordage du but de Jan Vainula et trouvaient la faille par Cheveyo Tsawa peu après l'heure de jeu (65e).

Les Helvètes, devant 1212 spectateurs, maintenaient par la suite leur domination et se procuraient plusieurs opportunités de se mettre à l'abri. Le score ne bougeait toutefois plus et Alexander Frei pouvait fêter une deuxième victoire en autant de rencontres à la tête de l'équipe de Suisse M21.